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Ученые пересмотрели прогноз о многодневной магнитной буре
Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в новом прогнозе отменили собственный прогноз многодневной магнитной бури: теперь... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:03
2020-10-22T12:44
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> в новом прогнозе отменили собственный прогноз многодневной магнитной бури: теперь вместо нескольких дней она может пройти в один - 25 октября.Согласно новому прогнозу на сайте института, магнитная буря класса G1 может случиться только 25 октября. До этого ученые несколько раз меняли прогноз, ожидая ее начала то 21-го, то 22 числа. Буря должна была длиться несколько суток и завершиться 25-го.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.
РИА Новости
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российская академия наук, общество

Ученые пересмотрели прогноз о многодневной магнитной буре

12:03 22.10.2020 (обновлено: 12:44 22.10.2020)
 
© NASA / GSFC/TRACEВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© NASA / GSFC/TRACE
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в новом прогнозе отменили собственный прогноз многодневной магнитной бури: теперь вместо нескольких дней она может пройти в один - 25 октября.
Согласно новому прогнозу на сайте института, магнитная буря класса G1 может случиться только 25 октября. До этого ученые несколько раз меняли прогноз, ожидая ее начала то 21-го, то 22 числа. Буря должна была длиться несколько суток и завершиться 25-го.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.
 
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