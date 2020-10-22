https://ria.ru/20201022/burya-1580967501.html

Ученые пересмотрели прогноз о многодневной магнитной буре

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в новом прогнозе отменили собственный прогноз многодневной магнитной бури: теперь... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:03

2020-10-22T12:03

2020-10-22T12:44

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> в новом прогнозе отменили собственный прогноз многодневной магнитной бури: теперь вместо нескольких дней она может пройти в один - 25 октября.Согласно новому прогнозу на сайте института, магнитная буря класса G1 может случиться только 25 октября. До этого ученые несколько раз меняли прогноз, ожидая ее начала то 21-го, то 22 числа. Буря должна была длиться несколько суток и завершиться 25-го.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, общество