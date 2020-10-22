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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/bespilotnik-1580969088.html
Азербайджан заявил об уничтожении армянского беспилотника
Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении БПЛА вооруженных сил Армении, предпринявшего попытку совершить полет в направлении Нахичеванской Автономной... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:12
2020-10-22T12:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> заявляет об уничтожении БПЛА вооруженных сил <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>, предпринявшего попытку совершить полет в направлении Нахичеванской Автономной Республики.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580646962.html
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об уничтожении армянского беспилотника

12:12 22.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина с автоматом возле сбитого беспилотника в Степанакерте
Мужчина с автоматом возле сбитого беспилотника в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 22 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении БПЛА вооруженных сил Армении, предпринявшего попытку совершить полет в направлении Нахичеванской Автономной Республики.

"Двадцать второго октября в утренние часы подразделения Азербайджанской армии уничтожили тактический БПЛА вооруженных сил Армении, предпринявший попытку совершить полет в направлении Садаракского и Шарурского районов Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 14:17Религия и мировоззрение
В Карабах привезли главную реликвию армянской армии
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
"Настоящие звери": кто тайно приехал воевать в Нагорный Карабах
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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