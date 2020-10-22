https://ria.ru/20201022/banksy-1580945771.html

Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов долларов

Картину английского художника Бэнкси продали на вечерних торгах произведениями современного искусства Sotheby's в Лондоне за 9,8 миллионов долларов (7,55... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:13

2020-10-22T11:13

2020-10-22T11:13

культура

новости культуры

бэнкси

герхард рихтер

sotheby's

лондон

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<strong>ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Картину английского художника Бэнкси продали на вечерних торгах произведениями современного искусства Sotheby's в Лондоне за 9,8 миллионов долларов (7,55 миллионов фунтов стерлингов), <a href="https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/contemporary-art-evening-auction-2/banksy-show-me-the-monet" target="_blank">сообщается</a> на сайте аукционного дома.Полотно приобрел азиатский инвестор, который решил остаться неизвестным. На картине, написанной в 2005 году в духе "Японского мостика" Клода Моне, изображен традиционный пруд с кувшинками французского живописца. Только в нем еще валяются две тележки из супермаркета и дорожный конус. Отмечается, что битва за этот лот длилась всего восемь минут. В общей сложности прошедшие торги принесли Sotheby's почти 62,6 миллионов долларов (48 миллионов фунтов). Среди других топ-лотов были проданы: Abstraktes Bild Герхарда Рихтера за 6,7 миллионов долларов, работа Жан-Мишеля Баскии под названием Justcome Suit (6,65 миллионов долларов), полотно Pie fight interior современного румынского художника Адриана Гени (3,7 миллионов долларов) и другие.

https://ria.ru/20201016/shishkin-1580067011.html

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, бэнкси, герхард рихтер, sotheby's , лондон