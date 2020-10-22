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Культура
https://ria.ru/20201022/banksy-1580945771.html
Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов долларов
Картину английского художника Бэнкси продали на вечерних торгах произведениями современного искусства Sotheby's в Лондоне за 9,8 миллионов долларов (7,55... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:13
2020-10-22T11:13
культура
новости культуры
бэнкси
герхард рихтер
sotheby's
лондон
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<strong>ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Картину английского художника Бэнкси продали на вечерних торгах произведениями современного искусства Sotheby's в Лондоне за 9,8 миллионов долларов (7,55 миллионов фунтов стерлингов), <a href="https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/contemporary-art-evening-auction-2/banksy-show-me-the-monet" target="_blank">сообщается</a> на сайте аукционного дома.Полотно приобрел азиатский инвестор, который решил остаться неизвестным. На картине, написанной в 2005 году в духе "Японского мостика" Клода Моне, изображен традиционный пруд с кувшинками французского живописца. Только в нем еще валяются две тележки из супермаркета и дорожный конус. Отмечается, что битва за этот лот длилась всего восемь минут. В общей сложности прошедшие торги принесли Sotheby's почти 62,6 миллионов долларов (48 миллионов фунтов). Среди других топ-лотов были проданы: Abstraktes Bild Герхарда Рихтера за 6,7 миллионов долларов, работа Жан-Мишеля Баскии под названием Justcome Suit (6,65 миллионов долларов), полотно Pie fight interior современного румынского художника Адриана Гени (3,7 миллионов долларов) и другие.
https://ria.ru/20201016/shishkin-1580067011.html
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РИА Новости
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новости культуры, бэнкси, герхард рихтер, sotheby's , лондон

Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов долларов

11:13 22.10.2020
 
© AFP 2020 / Tolga Akmen Show Me The Monet ("Покажи мне Моне"). Бэнкси
Show Me The Monet (Покажи мне Моне). Бэнкси - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AFP 2020 / Tolga Akmen
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак. Картину английского художника Бэнкси продали на вечерних торгах произведениями современного искусства Sotheby's в Лондоне за 9,8 миллионов долларов (7,55 миллионов фунтов стерлингов), сообщается на сайте аукционного дома.
Полотно приобрел азиатский инвестор, который решил остаться неизвестным. На картине, написанной в 2005 году в духе "Японского мостика" Клода Моне, изображен традиционный пруд с кувшинками французского живописца. Только в нем еще валяются две тележки из супермаркета и дорожный конус.
Отмечается, что битва за этот лот длилась всего восемь минут.
В общей сложности прошедшие торги принесли Sotheby's почти 62,6 миллионов долларов (48 миллионов фунтов).
© Sotheby's Justcome Suit, 1983. Жан-Мишель Баския
Justcome Suit, 1983. Жан-Мишель Баския
1 из 2
Justcome Suit, 1983. Жан-Мишель Баския
© Sotheby's
© Sotheby's Abstraktes Bild ("Абстрактное изображение"). Герхард Рихтер
Abstraktes Bild (Абстрактное изображение). Герхард Рихтер
2 из 2
Abstraktes Bild ("Абстрактное изображение"). Герхард Рихтер
© Sotheby's
1 из 2
Justcome Suit, 1983. Жан-Мишель Баския
© Sotheby's
2 из 2
Abstraktes Bild ("Абстрактное изображение"). Герхард Рихтер
© Sotheby's
Среди других топ-лотов были проданы: Abstraktes Bild Герхарда Рихтера за 6,7 миллионов долларов, работа Жан-Мишеля Баскии под названием Justcome Suit (6,65 миллионов долларов), полотно Pie fight interior современного румынского художника Адриана Гени (3,7 миллионов долларов) и другие.
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КультураНовости культурыБэнксиГерхард РихтерSotheby'sЛондон
 
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