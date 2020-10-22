Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов долларов

<strong>ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Картину английского художника Бэнкси продали на вечерних торгах произведениями современного искусства Sotheby's в Лондоне за 9,8 миллионов долларов (7,55 миллионов фунтов стерлингов), <a href="https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/contemporary-art-evening-auction-2/banksy-show-me-the-monet" target="_blank">сообщается</a> на сайте аукционного дома.Полотно приобрел азиатский инвестор, который решил остаться неизвестным. На картине, написанной в 2005 году в духе "Японского мостика" Клода Моне, изображен традиционный пруд с кувшинками французского живописца. Только в нем еще валяются две тележки из супермаркета и дорожный конус. Отмечается, что битва за этот лот длилась всего восемь минут. В общей сложности прошедшие торги принесли Sotheby's почти 62,6 миллионов долларов (48 миллионов фунтов). Среди других топ-лотов были проданы: Abstraktes Bild Герхарда Рихтера за 6,7 миллионов долларов, работа Жан-Мишеля Баскии под названием Justcome Suit (6,65 миллионов долларов), полотно Pie fight interior современного румынского художника Адриана Гени (3,7 миллионов долларов) и другие.
ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак. Картину английского художника Бэнкси продали на вечерних торгах произведениями современного искусства Sotheby's в Лондоне за 9,8 миллионов долларов (7,55 миллионов фунтов стерлингов), сообщается на сайте аукционного дома.
Полотно приобрел азиатский инвестор, который решил остаться неизвестным. На картине, написанной в 2005 году в духе "Японского мостика" Клода Моне, изображен традиционный пруд с кувшинками французского живописца. Только в нем еще валяются две тележки из супермаркета и дорожный конус.
Отмечается, что битва за этот лот длилась всего восемь минут.
В общей сложности прошедшие торги принесли Sotheby's почти 62,6 миллионов долларов (48 миллионов фунтов).
Среди других топ-лотов были проданы: Abstraktes Bild Герхарда Рихтера за 6,7 миллионов долларов, работа Жан-Мишеля Баскии под названием Justcome Suit (6,65 миллионов долларов), полотно Pie fight interior современного румынского художника Адриана Гени (3,7 миллионов долларов) и другие.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.