https://ria.ru/20201022/aktivnost-1580935943.html

Эксперт рассказал, чем опасна активность вулкана Безымянный на Камчатке

Активность вулкана Безымянный на Камчатке может представлять опасность для местной авиации, заявила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:49

2020-10-22T08:49

2020-10-22T08:49

российская академия наук

петропавловск-камчатский

усть-камчатский район

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Активность вулкана Безымянный на Камчатке может представлять опасность для местной авиации, заявила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.Ранее в четверг сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Он выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря. KVERT установила наивысший "красный" код авиационной опасности.Она отметила, что угрозы для самолётов, пролетающих над Камчаткой по международным трассам, сейчас нет.Взрывное извержение вулкана Безымянный завершилось, однако его активность продолжается. Большое облако пепла остаётся в районе Ключевской группы вулканов, разделившись на северную и южную части, добавили в KVERT.Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в прошлом году.

https://ria.ru/20201014/tsentr-1579763812.html

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578412639.html

петропавловск-камчатский

усть-камчатский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, петропавловск-камчатский, усть-камчатский район, происшествия