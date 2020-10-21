https://ria.ru/20201021/zaderzhanie-1580826490.html

ФСБ задержала двух членов банды Шамиля Басаева

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом и при силовой поддержке Росгвардии задержали двух участников нападения на Дагестан в августе... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:36

2020-10-21T14:36

2020-10-21T16:22

светлана петренко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика дагестан

шамиль басаев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580832786_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_577269da368db00ae55f6de5b6d74996.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом и при силовой поддержке <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> задержали двух участников нападения на Дагестан в августе 1999 года, сообщает Центр общественных связей ведомства.Это уроженцы <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> — Руслан Майлубаев, 1975 года рождения, и Загир Якубов, 1977 года рождения. По данным ФСБ, оба они участвовали в нападении на <a href="http://ria.ru/location_Botlikhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ботлихский район</a> в составе банд <a href="http://ria.ru/person_SHamil_Basaev/" target="_blank" data-auto="true">Шамиля Басаева</a> и Хаттаба.Тогда погибли более 280 военнослужащих, правоохранителей и гражданских, свыше 800 человек получили ранения, экономике Дагестана был нанесен значительный ущерб.Майлубаева и Якубова задержали по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Как заявила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>, в ближайшее время следствие будет просить суд об их аресте.В ЦОС подчеркнули, что розыск избежавших уголовной ответственности участников террористических преступлений продолжается.За предыдущие десять лет суды вынесли приговоры в отношении более чем 80 участников нападения на Дагестан. Они получили от трех до 15 лет лишения свободы. Уголовное преследование семерых боевиков, в том числе Басаева, прекратили из-за их смерти, порядка 30 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

https://ria.ru/20201015/video-1579940565.html

https://ria.ru/20200904/ubiystva-1576723749.html

ставропольский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание боевиков Басаева. Съемка ФСБ ФСБ публикует видео задержания боевиков Басаева 2020-10-21T14:36 true PT0M49S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика дагестан, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, происшествия