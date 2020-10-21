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https://ria.ru/20201021/zaderzhanie-1580826490.html
ФСБ задержала двух членов банды Шамиля Басаева
Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом и при силовой поддержке Росгвардии задержали двух участников нападения на Дагестан в августе... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:36
2020-10-21T16:22
светлана петренко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика дагестан
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом и при силовой поддержке <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> задержали двух участников нападения на Дагестан в августе 1999 года, сообщает Центр общественных связей ведомства.Это уроженцы <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> — Руслан Майлубаев, 1975 года рождения, и Загир Якубов, 1977 года рождения. По данным ФСБ, оба они участвовали в нападении на <a href="http://ria.ru/location_Botlikhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ботлихский район</a> в составе банд <a href="http://ria.ru/person_SHamil_Basaev/" target="_blank" data-auto="true">Шамиля Басаева</a> и Хаттаба.Тогда погибли более 280 военнослужащих, правоохранителей и гражданских, свыше 800 человек получили ранения, экономике Дагестана был нанесен значительный ущерб.Майлубаева и Якубова задержали по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Как заявила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>, в ближайшее время следствие будет просить суд об их аресте.В ЦОС подчеркнули, что розыск избежавших уголовной ответственности участников террористических преступлений продолжается.За предыдущие десять лет суды вынесли приговоры в отношении более чем 80 участников нападения на Дагестан. Они получили от трех до 15 лет лишения свободы. Уголовное преследование семерых боевиков, в том числе Басаева, прекратили из-за их смерти, порядка 30 человек объявлены в федеральный и международный розыск.
https://ria.ru/20201015/video-1579940565.html
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Задержание боевиков Басаева. Съемка ФСБ
ФСБ публикует видео задержания боевиков Басаева
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светлана петренко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика дагестан, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Шамиля Басаева

14:36 21.10.2020 (обновлено: 16:22 21.10.2020)
 
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом и при силовой поддержке Росгвардии задержали двух участников нападения на Дагестан в августе 1999 года, сообщает Центр общественных связей ведомства.
Это уроженцы Ставропольского края — Руслан Майлубаев, 1975 года рождения, и Загир Якубов, 1977 года рождения. По данным ФСБ, оба они участвовали в нападении на Ботлихский район в составе банд Шамиля Басаева и Хаттаба.
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Тогда погибли более 280 военнослужащих, правоохранителей и гражданских, свыше 800 человек получили ранения, экономике Дагестана был нанесен значительный ущерб.
Майлубаева и Якубова задержали по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, в ближайшее время следствие будет просить суд об их аресте.
В ЦОС подчеркнули, что розыск избежавших уголовной ответственности участников террористических преступлений продолжается.
За предыдущие десять лет суды вынесли приговоры в отношении более чем 80 участников нападения на Дагестан. Они получили от трех до 15 лет лишения свободы. Уголовное преследование семерых боевиков, в том числе Басаева, прекратили из-за их смерти, порядка 30 человек объявлены в федеральный и международный розыск.
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Светлана ПетренкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика ДагестанШамиль БасаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ставропольский крайПроисшествия
 
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