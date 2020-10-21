https://ria.ru/20201021/yubiley-1580877587.html

Путин поднял бокал шампанского за здоровье Михалкова

Президент России Владимир Путин поднял бокал шампанского во время видеоконференции с режиссером Никитой Михалковым, который отмечает сегодня 75-летие. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:01

2020-10-21T18:01

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культура

россия

никита михалков

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поднял бокал шампанского во время видеоконференции с режиссером <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никитой Михалковым</a>, который отмечает сегодня 75-летие. "Сегодня хочу еще раз вас поздравить, и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье", — сказал президент, пообещав позже поздравить Михалкова лично.В ответ на это Михалков также взял в руки бокал, находившийся до этого за кадром."Я тоже сделаю этот фокус", — пошутил в ответ режиссер.Михалков поблагодарил Путина за поздравление, и они одновременно выпили.Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в семье писателя Сергея Михалкова, автора текстов гимна Советского Союза и гимна <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского. Он является режиссером множества культовых картин. В частности, за фильм "Утомленные солнцем" в 1995 году Михалков получил "Оскар". Режиссер был удостоен звания полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством", также президент в день 75-летия Михалкова <a href="https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580768117.html" target="_blank">присвоил</a> ему звание Героя Труда Российской Федерации.

https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580664984.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никита михалков, владимир путин