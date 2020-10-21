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Путин поднял бокал шампанского за здоровье Михалкова
Президент России Владимир Путин поднял бокал шампанского во время видеоконференции с режиссером Никитой Михалковым, который отмечает сегодня 75-летие. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:01
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культура
россия
никита михалков
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поднял бокал шампанского во время видеоконференции с режиссером <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никитой Михалковым</a>, который отмечает сегодня 75-летие. "Сегодня хочу еще раз вас поздравить, и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье", — сказал президент, пообещав позже поздравить Михалкова лично.В ответ на это Михалков также взял в руки бокал, находившийся до этого за кадром."Я тоже сделаю этот фокус", — пошутил в ответ режиссер.Михалков поблагодарил Путина за поздравление, и они одновременно выпили.Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в семье писателя Сергея Михалкова, автора текстов гимна Советского Союза и гимна <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского. Он является режиссером множества культовых картин. В частности, за фильм "Утомленные солнцем" в 1995 году Михалков получил "Оскар". Режиссер был удостоен звания полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством", также президент в день 75-летия Михалкова <a href="https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580768117.html" target="_blank">присвоил</a> ему звание Героя Труда Российской Федерации.
https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580664984.html
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россия, никита михалков, владимир путин

Путин поднял бокал шампанского за здоровье Михалкова

18:01 21.10.2020 (обновлено: 18:20 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет режиссера Никиту Михалкова с 75-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравляет режиссера Никиту Михалкова с 75-летием - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднял бокал шампанского во время видеоконференции с режиссером Никитой Михалковым, который отмечает сегодня 75-летие.
"Сегодня хочу еще раз вас поздравить, и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье", — сказал президент, пообещав позже поздравить Михалкова лично.
В ответ на это Михалков также взял в руки бокал, находившийся до этого за кадром.
"Я тоже сделаю этот фокус", — пошутил в ответ режиссер.
Михалков поблагодарил Путина за поздравление, и они одновременно выпили.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в семье писателя Сергея Михалкова, автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского. Он является режиссером множества культовых картин. В частности, за фильм "Утомленные солнцем" в 1995 году Михалков получил "Оскар". Режиссер был удостоен звания полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством", также президент в день 75-летия Михалкова присвоил ему звание Героя Труда Российской Федерации.
Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
08:00Культура
Пять вечеров, пять фильмов, пять ролей. Никите Михалкову — 75
 
КультураРоссияНикита МихалковВладимир Путин
 
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