Путин поднял бокал шампанского за здоровье Михалкова
18:01 21.10.2020 (обновлено: 18:20 21.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет режиссера Никиту Михалкова с 75-летием
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднял бокал шампанского во время видеоконференции с режиссером Никитой Михалковым, который отмечает сегодня 75-летие.
"Сегодня хочу еще раз вас поздравить, и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье", — сказал президент, пообещав позже поздравить Михалкова лично.
Путин и Михалков подняли бокалы за здоровье кинорежиссера. Каждый в своем кабинете. Настоящий модный zoom-день рождения pic.twitter.com/NMQv1xLwr4— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 21, 2020
В ответ на это Михалков также взял в руки бокал, находившийся до этого за кадром.
"Я тоже сделаю этот фокус", — пошутил в ответ режиссер.
Михалков поблагодарил Путина за поздравление, и они одновременно выпили.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в семье писателя Сергея Михалкова, автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского. Он является режиссером множества культовых картин. В частности, за фильм "Утомленные солнцем" в 1995 году Михалков получил "Оскар". Режиссер был удостоен звания полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством", также президент в день 75-летия Михалкова присвоил ему звание Героя Труда Российской Федерации.