Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя труда
10:04 21.10.2020 (обновлено: 12:59 21.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНикита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Никите Михалкову — за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, сообщает пресс-служба Кремля.
"За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва", — говорится в сообщении.
Режиссер снял фильмы "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "12", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Цитадель". Он также сыграл в кино множество ролей.
Никита Михалков — обладатель премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".