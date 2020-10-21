Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580768117.html
Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя труда
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Никите Михалкову — за особые заслуги в развитии отечественной культуры и... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:04
2020-10-21T12:59
культура
никита михалков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/96/1551109646_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_54ea69bbdc1e31cf182ee08012f7bc84.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ о присвоении звания Героя труда <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никите Михалкову</a> — за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, сообщает пресс-служба Кремля.Режиссер снял фильмы "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "12", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Цитадель". Он также сыграл в кино множество ролей.Никита Михалков — обладатель премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://radiosputnik.ria.ru/20200115/1563433281.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155110/96/1551109646_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9f1cde412dc726c59c99e2ed430589ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никита михалков, владимир путин, общество

Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя труда

10:04 21.10.2020 (обновлено: 12:59 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНикита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Никита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Никите Михалкову — за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, сообщает пресс-служба Кремля.

"За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва", — говорится в сообщении.

Режиссер снял фильмы "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "12", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Цитадель". Он также сыграл в кино множество ролей.
Никита Михалков — обладатель премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 15.01.2020
15 января, 11:27
Никита Михалков получил право на использование бренда Никиты Бесогона
 
КультураНикита МихалковВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
Лента новостейМолния