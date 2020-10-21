https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580768117.html

Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Никите Михалкову — за особые заслуги в развитии отечественной культуры и... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:04

2020-10-21T10:04

2020-10-21T12:59

культура

никита михалков

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ о присвоении звания Героя труда <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никите Михалкову</a> — за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, сообщает пресс-служба Кремля.Режиссер снял фильмы "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "12", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Цитадель". Он также сыграл в кино множество ролей.Никита Михалков — обладатель премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://radiosputnik.ria.ru/20200115/1563433281.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита михалков, владимир путин, общество