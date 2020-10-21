https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580802784.html
Гинцбург заявил, что 70% россиян смогут привиться от коронавируса за год
На декабрь количество выпускаемого препарата "Спутник V" составит 5-6 миллионов доз в месяц, что позволит в течение 10-12 месяцев провакцинировать 70% населения РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:43
2020-10-21T12:43
2020-10-21T12:44
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> На декабрь количество выпускаемого препарата "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" составит 5-6 миллионов доз в месяц, что позволит в течение 10-12 месяцев провакцинировать 70% населения РФ, сообщил глава центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Приблизительная оценка: на декабрь количество выпускаемого препарата составит, я надеюсь, 5-6 миллионов доз в месяц, что позволит в течение 10-12 месяцев проиммунизировать, как мы с вами понимаем, 70% населения нашей страны. А это тот порог, который, согласно учебникам эпидемиологии, необходим для того, чтобы инфекцию, которая передается аэрозольным путем, сделать вакциноуправляемой", - рассказал Гинцбург, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a>. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество