https://ria.ru/20201021/utilizatsiya-1580768652.html

В Совфеде оценили решение США утилизировать российские аппараты ИВЛ

Решение американских властей утилизировать аппараты искусственной вентиляции легких, которые в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом были... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:07

2020-10-21T10:07

2020-10-21T10:07

распространение нового коронавируса

авента-м (аппарат ивл)

владимир круглый

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

совет федерации рф

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Решение американских властей утилизировать аппараты искусственной вентиляции легких, которые в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом были доставлены из России, является неблагодарностью, сказал РИА Новости в среду член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ <a href="http://ria.ru/person_vladimir-kruglyy/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Круглый</a>.Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких.Он считает подобное решение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "дискриминационным" в отношении России. При этом сенатор выразил недоумение, что подобная негативная реакция относилась к гуманитарной помощи."Вряд ли мы им будем еще поставлять гуманитарную помощь с таким отношением к нам", - заключил парламентарий.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201020/apparaty-1580725871.html

https://ria.ru/20201020/apparaty-1580737391.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авента-м (аппарат ивл), владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, совет федерации рф, сша, в мире