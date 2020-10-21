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https://ria.ru/20201021/utilizatsiya-1580768652.html
В Совфеде оценили решение США утилизировать российские аппараты ИВЛ
Решение американских властей утилизировать аппараты искусственной вентиляции легких, которые в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом были... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:07
2020-10-21T10:07
распространение нового коронавируса
авента-м (аппарат ивл)
владимир круглый
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
совет федерации рф
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Решение американских властей утилизировать аппараты искусственной вентиляции легких, которые в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом были доставлены из России, является неблагодарностью, сказал РИА Новости в среду член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ <a href="http://ria.ru/person_vladimir-kruglyy/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Круглый</a>.Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких.Он считает подобное решение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "дискриминационным" в отношении России. При этом сенатор выразил недоумение, что подобная негативная реакция относилась к гуманитарной помощи."Вряд ли мы им будем еще поставлять гуманитарную помощь с таким отношением к нам", - заключил парламентарий.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201020/apparaty-1580725871.html
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авента-м (аппарат ивл), владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, совет федерации рф, сша, в мире

В Совфеде оценили решение США утилизировать российские аппараты ИВЛ

10:07 21.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЧлен Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Решение американских властей утилизировать аппараты искусственной вентиляции легких, которые в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом были доставлены из России, является неблагодарностью, сказал РИА Новости в среду член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Производитель переданных США аппаратов ИВЛ отреагировал на их уничтожение
"Есть в этом неблагодарность. Информации, касающиеся причин утилизации аппаратов ИВЛ, крайне мало, и она носит тенденциозный характер", - отметил законодатель.
Он считает подобное решение США "дискриминационным" в отношении России. При этом сенатор выразил недоумение, что подобная негативная реакция относилась к гуманитарной помощи.
"Вряд ли мы им будем еще поставлять гуманитарную помощь с таким отношением к нам", - заключил парламентарий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Распространение нового коронавирусаАвента-М (аппарат ИВЛ)Владимир КруглыйКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Совет Федерации РФСШАВ мире
 
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