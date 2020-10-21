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https://ria.ru/20201021/tury-1580800888.html
Российским туристам предложат авиатуры в Великий Устюг
Аэропорт города Великий Устюг начнет принимать и отправлять пассажирские самолеты в середине ноября, билеты и туры уже появились в продаже, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:36
2020-10-21T15:36
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дед мороз
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череповец
великий устюг
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Аэропорт города Великий Устюг начнет принимать и отправлять пассажирские самолеты в середине ноября, билеты и туры уже появились в продаже, <a href="https://www.tourdom.ru/news/na-rodinu-deda-moroza-mozhno-budet-dobratsya-na-samolete.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Добраться на родину Деда Мороза на самолете можно будет из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга и Мурманска с пересадкой в Череповце. Кроме регулярных рейсов в аэропорт Великого Устюга заявлены и чартеры. Программа крупного международного туроператора покрывает период с 30 декабря по 6 января. Рейсы будут прямыми – 50-местные самолеты доставят туристов на родину Деда Мороза за 80 минут. Тур предусматривает пребывание в Устюге три дня с двумя ночевками. Цены на такое путешествие (без захвата новогодней ночи) начинаются от 37 500 рублей на человека при заказе двухместных номеров. Если тур включает новогоднюю ночь, он обойдется минимум в 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
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туризм, туристы, новости - туризм, дед мороз, москва, череповец, великий устюг, мурманск, екатеринбург, санкт-петербург

Российским туристам предложат авиатуры в Великий Устюг

15:36 21.10.2020
 
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкВеликий Устюг
Великий Устюг - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Аэропорт города Великий Устюг начнет принимать и отправлять пассажирские самолеты в середине ноября, билеты и туры уже появились в продаже, сообщает TourDom.ru.
Добраться на родину Деда Мороза на самолете можно будет из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга и Мурманска с пересадкой в Череповце.
Кроме регулярных рейсов в аэропорт Великого Устюга заявлены и чартеры. Программа крупного международного туроператора покрывает период с 30 декабря по 6 января. Рейсы будут прямыми – 50-местные самолеты доставят туристов на родину Деда Мороза за 80 минут.
Тур предусматривает пребывание в Устюге три дня с двумя ночевками. Цены на такое путешествие (без захвата новогодней ночи) начинаются от 37 500 рублей на человека при заказе двухместных номеров. Если тур включает новогоднюю ночь, он обойдется минимум в 50 тысяч рублей.
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