Саркисян призвал Турцию отказаться от участия в карабахском конфликте
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом высказался за то, чтобы Турция прекратила быть стороной конфликта в Карабахе и содействовала прекращению огня.
"Если государство-член НАТО как Турция прекратило бы быть стороной конфликта и внесло свою лепту в режим прекращения огня.., то тогда мы действительно добьёмся прекращения огня, а после этого сможем сесть за стол переговоров в формате Минской группы и сможем найти мирное решение этому конфликту", - сказал Саркисян.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель на встрече в Брюсселе с президентом Армении подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Ранее пресс-службе армянского лидера сообщила, что Саркисян отравился в Брюссель, чтобы обсудить с руководством ЕС и НАТО проблему Карабаха. Отмечалось, что на повестке вопросы, связанные с обстрелами азербайджанскими ВС приграничных населенных пунктов Армении.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
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