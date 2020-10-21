https://ria.ru/20201021/turtsiya-1580890285.html

Саркисян призвал Турцию отказаться от участия в карабахском конфликте

Президент Армении Армен Саркисян по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом высказался за то, чтобы Турция прекратила быть стороной конфликта в... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T19:11

2020-10-21T19:11

2020-10-21T19:11

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армен саркисян

евросовет

нато

турция

йенс столтенберг

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Президент Армении <a href="https://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan" target="_blank">Армен Саркисян</a> по итогам встречи с генсеком НАТО <a href="https://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg" target="_blank">Йенсом Столтенбергом</a> высказался за то, чтобы <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> прекратила быть стороной конфликта в Карабахе и содействовала прекращению огня.Ранее глава Евросовета <a href="https://ria.ru/person__71" target="_blank">Шарль Мишель</a> на встрече в Брюсселе с президентом Армении подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.Ранее пресс-службе армянского лидера сообщила, что Саркисян отравился в Брюссель, чтобы обсудить с руководством ЕС и НАТО проблему Карабаха. Отмечалось, что на повестке вопросы, связанные с обстрелами азербайджанскими ВС приграничных населенных пунктов Армении.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, евросовет, нато, турция, йенс столтенберг, азербайджан, армения, в мире