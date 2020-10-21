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https://ria.ru/20201021/tramp-1580810250.html
В Пекине заявили, что не знают о китайском банковском счете Трампа
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что не в курсе информации о банковском счете в Китае, связанном с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:12
2020-10-21T13:12
президентские выборы в сша — 2020
чжао лицзянь
дональд трамп
мид кнр
китай
сша
в мире
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<strong>ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНР</a> <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank" data-auto="true">Чжао Лицзянь</a> заявил, что не в курсе информации о банковском счете в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, связанном с президентом <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>.Ранее газета New York Times <a href="https://ria.ru/20201021/tramp-1580781469.html" target="_blank">сообщила</a>, что налоговые отчеты Трампа свидетельствуют о том, что одной из трех зарубежных стран, где у президента США есть банковский счет, является Китай. По данным издания, китайский счет контролируется компанией Trump International Hotels, которая в период с 2013 по 2015 год заплатил налогов свыше 188 тысяч долларов.По сообщению New York Times, юрист компании <a href="http://ria.ru/organization_8138f71dcde162c1a55cce02114740e0/" target="_blank" data-auto="true">Trump Organization</a> заявил, что компания открыла счет в китайском банке, у которого есть представительства в США, чтобы платить местные налоги, связанные с усилиями по ведению бизнеса в Китае. По его словам, счет был открыт после того, как компания открыла в Китае представительство для изучения потенциала в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, связанного с гостиничным бизнесом. Несмотря на то, что счет остался открытым, он никогда ни в каких целях не использовался, заявил юрист.
https://ria.ru/20201015/tramp-1579993173.html
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чжао лицзянь, дональд трамп, мид кнр, китай, сша, в мире

В Пекине заявили, что не знают о китайском банковском счете Трампа

13:12 21.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что не в курсе информации о банковском счете в Китае, связанном с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее газета New York Times сообщила, что налоговые отчеты Трампа свидетельствуют о том, что одной из трех зарубежных стран, где у президента США есть банковский счет, является Китай. По данным издания, китайский счет контролируется компанией Trump International Hotels, которая в период с 2013 по 2015 год заплатил налогов свыше 188 тысяч долларов.
"Я не в курсе этой информации. Мы выступаем против, чтобы кто бы то ни было использовал Китай в предвыборной президентской гонке США", - заявил Чжао Лицзянь.
По сообщению New York Times, юрист компании Trump Organization заявил, что компания открыла счет в китайском банке, у которого есть представительства в США, чтобы платить местные налоги, связанные с усилиями по ведению бизнеса в Китае. По его словам, счет был открыт после того, как компания открыла в Китае представительство для изучения потенциала в Азии, связанного с гостиничным бизнесом. Несмотря на то, что счет остался открытым, он никогда ни в каких целях не использовался, заявил юрист.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Президентские выборы в США — 2020Чжао ЛицзяньДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
 
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