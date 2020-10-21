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https://ria.ru/20201021/tramp-1580781469.html
NYT заявила о наличии у Трампа счета в китайском банке
Газета The New York Times обнаружила у президента США Дональда Трампа три иностранных счета — в Великобритании, Ирландии и Китае. РИА Новости, 21.10.2020
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джо байден
дональд трамп
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">The New York Times</a> обнаружила у президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> три иностранных счета — в Великобритании, Ирландии и Китае. Согласно документам, счет в Китае контролирует компания Trump International Hotel Management LLC. С 2013 по 2015 год она заплатила налоги на общую сумму 188 тысяч долларов. Как пояснил юрист организации Алан Гартен, компания открыла счет в китайском банке для удобства ведения бизнеса. Еще до своей президентской кампании Трамп собирался открывать в стране отели, но потом проект заморозили. Помимо этого, организации Трампа принадлежит несколько зарегистрированных в Китае предприятий. Только фирма THC China Development в 2017 году принесла более 17 миллионов долларов прибыли. Ранее Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джозефа Байдена</a>, в лояльности к Китаю.
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джо байден, дональд трамп, китай, сша, в мире

NYT заявила о наличии у Трампа счета в китайском банке

11:16 21.10.2020 (обновлено: 11:19 21.10.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Газета The New York Times обнаружила у президента США Дональда Трампа три иностранных счета — в Великобритании, Ирландии и Китае.
Согласно документам, счет в Китае контролирует компания Trump International Hotel Management LLC. С 2013 по 2015 год она заплатила налоги на общую сумму 188 тысяч долларов.
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Как пояснил юрист организации Алан Гартен, компания открыла счет в китайском банке для удобства ведения бизнеса. Еще до своей президентской кампании Трамп собирался открывать в стране отели, но потом проект заморозили.

"С 2015 года не было заключено ни одной сделки, не проводилась ни одна транзакция, офис не работает. Хотя банковский счет и не закрыт, он не используется", — добавил юрист.

Помимо этого, организации Трампа принадлежит несколько зарегистрированных в Китае предприятий. Только фирма THC China Development в 2017 году принесла более 17 миллионов долларов прибыли.
Ранее Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, в лояльности к Китаю.
 
Джо БайденДональд ТрампКитайСШАВ мире
 
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