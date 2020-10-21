https://ria.ru/20201021/tramp-1580781469.html

NYT заявила о наличии у Трампа счета в китайском банке

Газета The New York Times обнаружила у президента США Дональда Трампа три иностранных счета — в Великобритании, Ирландии и Китае. РИА Новости, 21.10.2020

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джо байден

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китай

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">The New York Times</a> обнаружила у президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> три иностранных счета — в Великобритании, Ирландии и Китае. Согласно документам, счет в Китае контролирует компания Trump International Hotel Management LLC. С 2013 по 2015 год она заплатила налоги на общую сумму 188 тысяч долларов. Как пояснил юрист организации Алан Гартен, компания открыла счет в китайском банке для удобства ведения бизнеса. Еще до своей президентской кампании Трамп собирался открывать в стране отели, но потом проект заморозили. Помимо этого, организации Трампа принадлежит несколько зарегистрированных в Китае предприятий. Только фирма THC China Development в 2017 году принесла более 17 миллионов долларов прибыли. Ранее Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джозефа Байдена</a>, в лояльности к Китаю.

https://ria.ru/20201008/tramp-1578741618.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, дональд трамп, китай, сша, в мире