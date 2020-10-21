NYT заявила о наличии у Трампа счета в китайском банке
11:16 21.10.2020 (обновлено: 11:19 21.10.2020)
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Газета The New York Times обнаружила у президента США Дональда Трампа три иностранных счета — в Великобритании, Ирландии и Китае.
Согласно документам, счет в Китае контролирует компания Trump International Hotel Management LLC. С 2013 по 2015 год она заплатила налоги на общую сумму 188 тысяч долларов.
Как пояснил юрист организации Алан Гартен, компания открыла счет в китайском банке для удобства ведения бизнеса. Еще до своей президентской кампании Трамп собирался открывать в стране отели, но потом проект заморозили.
"С 2015 года не было заключено ни одной сделки, не проводилась ни одна транзакция, офис не работает. Хотя банковский счет и не закрыт, он не используется", — добавил юрист.
Помимо этого, организации Трампа принадлежит несколько зарегистрированных в Китае предприятий. Только фирма THC China Development в 2017 году принесла более 17 миллионов долларов прибыли.
Ранее Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, в лояльности к Китаю.