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Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201021/tramp-1580758742.html
В США мужчина выстрелил из ружья в сторонников Трампа
Жителя Мэриленда арестовали и обвинили в нападении после того, как он выстрелил в двух сторонников президента США Дональда Трампа, которые посигналили ему из... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:15
2020-10-21T08:16
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
сша
мэриленд
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_StateofMaryland/" target="_blank" data-auto="true">Мэриленда</a> арестовали и обвинили в нападении после того, как он выстрелил в двух сторонников президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, которые посигналили ему из машины, когда тот вывешивал у себя во дворе знак BLM, сообщает телеканал <a href="https://www.cbsnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS News</a>.По данным телеканала, инцидент произошел в субботу, когда Нил Хоук со своим сыном посигналили из машины с большим баннером в поддержку Трампа своему соседу, вывешивавшему во дворе знак Black Lives Matter."Он наклонился. У него там было ружье, он вытащил его и прицелился. Мы были в недоумении. Следующее, что мы услышали, был выстрел из ружья", - приводит телеканал слова Хоука.От отметил, что раньше никогда не встречался со своим соседом.Как сообщает телеканал, стрелявшему может грозить до 100 лет тюремного заключения, однако пострадавший заявил, что не хочет для него подобного наказания.
https://ria.ru/20200926/trump-1577800476.html
https://ria.ru/20201020/sigal-1580621261.html
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дональд трамп, сша, мэриленд, в мире

В США мужчина выстрелил из ружья в сторонников Трампа

08:15 21.10.2020 (обновлено: 08:16 21.10.2020)
 
© REUTERS / Joshua RobertsСторонники Дональда Трампа на встрече в Пенсильвании
Сторонники Дональда Трампа на встрече в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© REUTERS / Joshua Roberts
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Жителя Мэриленда арестовали и обвинили в нападении после того, как он выстрелил в двух сторонников президента США Дональда Трампа, которые посигналили ему из машины, когда тот вывешивал у себя во дворе знак BLM, сообщает телеканал CBS News.
По данным телеканала, инцидент произошел в субботу, когда Нил Хоук со своим сыном посигналили из машины с большим баннером в поддержку Трампа своему соседу, вывешивавшему во дворе знак Black Lives Matter.
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"Он наклонился. У него там было ружье, он вытащил его и прицелился. Мы были в недоумении. Следующее, что мы услышали, был выстрел из ружья", - приводит телеканал слова Хоука.
От отметил, что раньше никогда не встречался со своим соседом.
Как сообщает телеканал, стрелявшему может грозить до 100 лет тюремного заключения, однако пострадавший заявил, что не хочет для него подобного наказания.
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампСШАМэрилендВ мире
 
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