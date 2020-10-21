В партии "Грузинская мечта" назвали захват заложников в Зугдиди терактом
"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.
"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.
Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.
Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.
Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.
Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.
Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.
Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.
"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в МВД и заверили, что делают все для скорейшего освобождения людей.
"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в МВД и заверили, что делают все для скорейшего освобождения людей.
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.
Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.
Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.
Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.
"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в МВД и заверили, что делают все для скорейшего освобождения людей.
Возбуждено уголовное дело.
"Девятнадцать человек в рамках террористического акта взяты в заложники... существует соответствующий закон. Конечно же, квалификацию предоставит правоохранительный орган, но существует дефиниция террористического акта и когда кто-то взамен на деньги берет людей в заложники, это входит в дефиницию. Это тяжелейший факт, совершено тяжелейшее преступление", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".