https://ria.ru/20201021/terakt-1580892353.html

В партии "Грузинская мечта" назвали захват заложников в Зугдиди терактом

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал террористическим актом инцидент в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T19:21

2020-10-21T19:21

2020-10-21T19:21

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

мвд грузии

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал террористическим актом инцидент в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, где вооруженный мужчина захватил филиал банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> и взял в заложники людей.Вооруженный захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требует 500 тысяч долларов. По данным одного из заложников, в комнате вместе с захватчиком находятся 19 человек. <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длится уже несколько часов. Грузинские телекомпании сообщали, что несколько человек сумели убежать из здания через пожарную лестницу и крышу, некоторых освободил сам преступник, среди них пожилые и беременная женщина.

зугдиди

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, зугдиди, мвд грузии, грузия, в мире