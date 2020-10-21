https://ria.ru/20201021/sobyanin-1580917389.html

"Похорошевшая Москва": главные проекты Собянина за 10 лет на посту мэра

Десять лет назад по представлению президента и при поддержке Мосгордумы Сергей Собянин был назначен мэром российской столицы, за это время градоначальник... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T23:29

2020-10-21T23:29

2020-10-22T00:06

россия

городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Десять лет назад по представлению президента и при поддержке Мосгордумы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> был назначен мэром российской столицы, за это время градоначальник переизбирался прямым голосованием дважды, а изменения коснулись всех без исключения сфер жизни москвичей.Собянин родился в Тюменской области, возглавлял администрацию Когалыма и Думу Ханты-Мансийского автономного округа, был членом Совета Федерации и губернатором Тюменской области. Работал руководителем аппарата правительства России. С 2010 года — мэр Москвы вместо <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Luzhkov/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Лужкова</a>, утратившего доверие бывшего тогда президентом <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Медведева</a>.Какие проекты оказались самыми удачными за десять лет и как реализовалась заявленная изначально Собяниным концепция "Город, удобный для жизни людей", разбирались корреспонденты РИА Новости.Дороги и пробкиОдной из своих первоочередных задач на посту мэра Собянин называл решение транспортных проблем. Так, за десять лет при Собянине в столице построено свыше тысячи километров дорог, ежегодно эта цифра увеличивается на 100 километров, идет работа над строительством диагональных хорд, которые должны разгрузить центр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Для снижения пробок в 2012 году был внедрен эксперимент по платным парковкам, который позже признали удачным. Зона действия платных парковок позже расширилась на все районы — с разницей в тарифе в зависимости от загруженности улицы. Право бесплатной парковки предоставляется жителям района по специальным разрешениям, а также всем автомобилистам в государственные праздники. От платных парковок город получил уже порядка 34 миллиардов рублей, которые тратятся на благоустройство районов парковки.При этом проблему пробок так и не удалось решить полностью: скорость движения транспорта увеличилась на 20 процентов, но количество автомобилей продолжает расти.Новая МоскваВосемь лет назад территория Москвы увеличилась в 2,5 раза благодаря присоединению новых территорий, что, по словам властей, было необходимо, чтобы разгрузить город от маятниковой миграции.Также планировалось, что в <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Новую Москву</a> переедут некоторые органы власти, в частности <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a>, что поможет разгрузить центр. В развитие новой территории вложили более 300 миллиардов рублей, открыли восемь станций метро и построили 212 километров дорог, благоустроили 14 парков.При этом москвичи опасались, что на новую территорию будут "ссылать" очередников и тех, чьи дома пойдут под снос. Но, по словам мэра, до 80 процентов квартир в новостройках покупают сами москвичи. Планам по переезду властей не суждено было сбыться из-за отказа депутатов покидать привычное место.Метро и электробусыКарта метро за десять лет значительно разрослась — построено 56 станций, подземка вышла за МКАД и появилась в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> и на присоединенных к Москве территориях, запущено Московское центральное кольцо (<a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_centralnoe_kolco_MCK/" target="_blank" data-auto="true">МЦК</a>) на месте заброшенного железнодорожного кольца, построенного еще в царское время, открыты <a href="http://ria.ru/organization_moskovskiy-tsentralnyy-diametr-mtsd/" target="_blank" data-auto="true">Московские центральные диаметры (МЦД)</a>, которые связывают Москву и область.Для удобства пассажиров в 2013 году была запущена транспортная карта "Тройка", объединившая в себе возможность проезда на всех видах транспорта. Она также была призвана сократить очереди. На уменьшение очередей повлияла и ликвидация с сентября 2018 года турникетов в городском наземном транспорте, установленных при Лужкове. Без турникетов пассажиры стали экономить до 20 минут на каждой поездке, а безбилетников, по словам властей, в транспорте больше не стало.Новый экологически чистый вид общественного транспорта — электробус — появился в столице в сентябре 2018 года. Власти планируют полностью отказаться от дизельных машин в пользу экотранспорта: с 2021 года столица начнет замену парка автобусов, до 2030 года им на смену придут электробусы.К концу 2020 года число электробусов достигнет 600. По их количеству Москва уже сейчас лидирует среди городов мира. Электробусы вытеснили в столице троллейбусную сеть, которая существовала с 1933 года, оставив два ретротроллейбуса на музейном маршруте, что вызвало критику из-за якобы дороговизны электробусов и простаивания их на подзарядке. При этом в "<a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортрансе</a>" сообщали, что пополнение энергией батарей электробусов на ультрабыстрых зарядных станциях занимает в среднем шесть минут, а эксплуатация электробуса дешевле троллейбуса на десять процентов. Кроме того, электробус не зависит от контактной сети, а также быстрее и тише троллейбуса.Город для пешеходовОдним из нововведений в благоустройстве города с 2011 года стала заменившая асфальт тротуарная плитка, которая до сих пор остается предметом недовольства москвичей, жалующихся на неровности и необходимость перекладывать почти каждый год. Позже власти Москвы отказались от этой идеи и в 2013 году начали создавать целые пешеходные улицы.Уже в 2014 году Собянин дал старт масштабному проекту благоустройства "Моя улица". В рамках программы на улицах отремонтировали фасады зданий, создали навигацию, расширили пешеходные зоны, высадили деревья, благоустроили отдельные парки и целый район <a href="http://ria.ru/location_Kapotnya_District/" target="_blank" data-auto="true">Капотня</a>. При этом жители не всегда с пониманием относились к перекопанным улицам, и знаменитые полосатые заборы благоустройства скоро для многих стали символом шума, грязи и пыли.Градоначальник, комментируя вопрос благоустройства города в одном из интервью, отмечал, что московских парках количество посещений увеличилось в десять раз, а число пешеходов на улицах после реконструкции увеличивается от двух до четырех раз. По мнению Собянина, город не развивается, если ничего не меняется. По его словам, капитальный ремонт улиц — это базовая задача любого города, рано или поздно все улицы устаревают и требуют обновления.Сам проект мэр называл окупаемым за счет того, что благоустроенные улицы привлекают людей и главное — туристов.Крупнейшими проектами стали парк "<a href="http://ria.ru/organization_Zarjade/" target="_blank" data-auto="true">Зарядье</a>", открытый в 2017 году возле Кремля на месте пустыря от снесенной гостиницы "Россия", и возрождение ВДНХ, где за несколько лет восстановили уникальные памятники архитектуры, открыли самый большой в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> океанариум и самый большой в мире каток с искусственным льдом. Всего при Собянине в столице благоустроили 732 парка и сквера.Также с приходом Собянина в Москве начали борьбу с хаотичной наружной рекламой: так, в центре убрали до 95 процентов растяжек и баннеров, которые до этого располагалась повсюду — на крышах, фасадах, тротуарах.Долой самостройНа своем посту Собянин решил избавиться и от "детища 90-х" — стихийных рынков и ларьков, которые, по его словам, "позорят город и губят репутацию рыночной торговли". Снос самостроя начался в феврале 2016 года. Собянин назвал снос "наглядным примером того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны", а документы о собственности, которые были на руках у владельцев самостроя, — "бумажками, приобретенными явно жульническим путем". Владельцы подавали иски, указывая на незаконное уничтожение частной собственности, но в судах эти иски не были удовлетворены. Позже, уже с очередной волной сноса, власти ввели компенсации владельцам при самостоятельном сносе павильонов.На месте снесенных рынков появились фестивальные площадки, современные рынки, скверы и парковки. Были созданы так называемые рынки нового образца с фермерскими продуктами и ресторанными точками — Даниловский, Центральный, Усачевский, фудмолл "Депо".РеновацияОдним из самых значимых проектов в строительстве стала программа реновации — переселения людей из старых "хрущевок" в новые дома. При поддержке президента и принятии "Закона о реновации" она стала активно внедряться в 2017 году, в нее вошли более пяти тысяч домов, в которых живут около миллиона человек. На сегодняшний день ввели в эксплуатацию 67 новостроек, еще 261 дом находится в работе. Все дома проектируются в рамках единой для района концепции. Жители домов, включенных в реновацию, могут вместо квартиры получить деньги или квартиру побольше за дополнительную плату или — по желанию — вообще выйти из программы.Несмотря на всю привлекательность реновации, многие жители высказывались против: москвичи боялись, что вместо уютных районов будут высокие дома с плотной застройкой. Также жителей беспокоит, что новый дом может находиться дальше от центра и метро, не обладать аналогичной инфраструктурой и озеленением, а увеличение плотности застройки приведет к тому, что город не выдержит транспортной нагрузки.При этом еще в 2017 году правительство Москвы приняло постановление, где были отображены все требования к кварталам реновации. В том числе там было отражено требование о строительстве нового дома в том же районе, где проживали москвичи, требование по благоустройству территории и инфраструктуры. Как отмечал Собянин, реновация предполагает создание комфортных территорий новых кварталов, которые бы включали современные детские площадки для детей разных возрастов, качественное озеленение, достаточное парковочное пространство.Оптимизация здравоохраненияОдним из самых масштабных проектов в социальной сфере стала оптимизация здравоохранения, которая должна привести к закрытию неэффективных больниц и росту зарплат медработников. В целом количество коек снизилось почти в два раза с 82 тысяч в 2011 до 46,8 тысячи в 2019 году, что неоднократно вызывало критику в адрес мэра. Так, в 2014 году <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что власти столицы проработали не все нюансы — нельзя просто сокращать койки, не задумываясь о персонале, без обсуждения с обществом и медиками.Сокращение коснулось и "инфекционных" коек, которые пришлось срочно восстанавливать из-за пандемии коронавируса. При этом с 2011 года было построено 25 новых поликлиник и до 2023 года планируется построить еще более 30.Электронные сервисыИнновацией Собянина стали порталы для связи горожан с властями. Через "Наш город" москвичи сообщают о проблемах благоустройства. С 2011 года было решено свыше четырех миллионов вопросов. А в проекте "Активный гражданин" москвичи участвуют в опросах и утверждают городские проекты. Также получить услуги и ответы на вопросы о городе москвичи могут с помощью сайта мэра mos.ru. В 2018 году Москва заняла первое место в рейтинге <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по уровню оказания электронных услуг и обошла 40 мировых столиц.Кроме того, была введена Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) — база информации для медиков и москвичей, электронная медицинская карта, а также "Московская электронная школа" — сервисы для обучения школьников и электронный дневник.Экологический вопросВ 2011 году началась масштабная модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода, на выхлопы от которого много лет жаловались жители близлежащих районов. Летом этого года мэр отчитался, что выбросы от завода снизились в четыре раза, а сероводород на 98 процентов устранен. Также летом на МНПЗ ввели в эксплуатацию новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+".По данным столичных властей, в целом концентрация загрязняющих веществ за десять лет снизилась до 2,3 раза, было высажено порядка восьми миллионов деревьев и кустарников. При этом 90 процентов москвичей имеют зеленую зону в пешей доступности от дома. В 2019 году Москва вошла в число мировых столиц с наименьшим уровнем концентрации выхлопных газов.Борьба с коронавирусомПандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всего мира, при этом в России именно Москва первой приняла на себя удар, что потребовало от руководства города решительных мер. В марте Собянин объявил "режим повышенной готовности", после чего последовательно в столице были введены меры по сдерживанию распространения вируса вплоть до всеобщей самоизоляции и закрытия экономики. Параллельно проходила мобилизация здравоохранения — в Новой Москве с нуля возвели новую инфекционную больницу, другие были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом, созданы временные госпитали. Так, к июню удалось существенно сократить заболеваемость и избежать больших жертв, к началу августа город вернулся к обычной жизни до следующего скачка в сентябре.Кроме того, власти столицы поэтапно ввели несколько пактов мер поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, и Москва вошла в топ-3 мегаполисов мира с эффективной экономической политикой.

https://ria.ru/20200916/moskva-1577321252.html

https://realty.ria.ru/20200707/1574004251.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/lidov-1580895962.html

https://ria.ru/20200804/1575339178.html

https://ria.ru/20200217/1564856241.html

https://ria.ru/20200710/1574165327.html

https://ria.ru/20200904/moskva-1576769350.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, общество