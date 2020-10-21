https://ria.ru/20201021/snv-3-1580794565.html

НАТО приветствовала прогресс на переговорах по СНВ-3

НАТО приветствует прогресс на переговорах между США и Россией по договору об СНВ-3, контроль над ядерными вооружениями в интересах всех членов альянса, сообщил... РИА Новости, 21.10.2020

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2020-10-21T12:51

владимир путин

сша

договор снв-3

нато

йенс столтенберг

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> приветствует прогресс на переговорах между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Россией по договору об СНВ-3, контроль над ядерными вооружениями в интересах всех членов альянса, сообщил на пресс-конференции перед началом встречи генеральный секретарь НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a>.Столтенберг добавил, что необходимо избежать ситуации, когда исчезнет договор "который будет регулировать целый ряд ядерных вооружений".Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В госдепе США, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/snv-3-1580527099.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сша, договор снв-3, нато, йенс столтенберг, в мире