НАТО приветствовала прогресс на переговорах по СНВ-3
12:10 21.10.2020 (обновлено: 12:51 21.10.2020)
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. НАТО приветствует прогресс на переговорах между США и Россией по договору об СНВ-3, контроль над ядерными вооружениями в интересах всех членов альянса, сообщил на пресс-конференции перед началом встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Сейчас на карту поставлено будущее договора СНВ, его срок действия истекает в будущем году. Мы приветствуем прогресс по этому вопросу, который наблюдается в последние несколько дней", – сказал он.
19 октября, 17:49Сказано в эфире"Необходимо хотя бы попытаться". Американист о продлении СНВ-3В Кремле прокомментировали заявление США по СНВ-3, отметив, что контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности продолжатся. В эфире радио Sputnik американист Константин Блохин рассказал, с кем, по его мнению, будет легче вести переговоры.
Столтенберг добавил, что необходимо избежать ситуации, когда исчезнет договор "который будет регулировать целый ряд ядерных вооружений".
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В госдепе США, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.
В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.