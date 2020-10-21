https://ria.ru/20201021/smirnov-1580771316.html

Биография Димитрия Смирнова

Протоиерей Димитрий Николаевич Смирнов родился 7 марта 1951 года в Москве. Его прадедом был священномученик Василий Смирнов. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:27

2020-10-21T10:27

2020-10-21T11:15

умер протоиерей димитрий смирнов

протоиерей димитрий смирнов

москва

справки

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Протоиерей Димитрий Николаевич Смирнов <a href="http://www.patriarchia.ru/db/text/98940.html" target="_blank">родился 7 марта 1951 года</a> в Москве. Его прадедом был священномученик Василий Смирнов.В 1977 году <a href="https://www.blagodrevo.com/duh/?ELEMENT_ID=1863" target="_blank">окончил</a> художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института (ныне Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова), в 1980 году — Московскую духовную семинарию (экстернат), в 1983 году — Московскую духовную академию.2 августа 1979 года он был рукоположен в сан иерея. В 1980 году назначен священником в штат храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево города Москвы.1 января 1991 года стал настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского города Москвы. В ноябре 1997 года был назначен настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы, переданного в качестве приписного к храму святителя Митрофана Воронежского.Параллельно, по мере роста количества новых прихожан он стал настоятелем восьми храмов.17 июля 2001 года решением Священного синода был назначен исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. В 2003-2013 годах был председателем отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.31 марта 2009 года решением Священного синода включен в состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.С 2009 года был членом Межсоборного присутствия Русской православной церкви.В 2011-2020 годах входил в Высший церковный совет Русской православной церкви.В декабре 2011 года он был включен в состав Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства (с марта 2012 года — Патриаршая комиссия).В марте 2013 года был назначен первым заместителем председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и руководителем ее аппарата. 2 октября 2013 года занял пост председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 25 августа 2020 года был освобожден от должности председателя и назначен почетным председателем комиссии.<a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov" target="_blank">Протоиерей Дмитрий Смирнов</a> вел преподавательскую деятельность. Он был деканом факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.21 октября 2020 года протоиерей Димитрий Смирнов <a href="https://ria.ru/20201021/protoierey-1580757441.html" target="_blank">скончался</a>.Протоиерей Димитрий Смирнов был награжден орденом Святого благоверного князя Димитрия Донского II степени (2011), орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени (2019) Русской православной церкви. В 2019 году он был удостоен Патриаршей грамоты.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер протоиерей димитрий смирнов, протоиерей димитрий смирнов, москва, справки