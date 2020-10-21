https://ria.ru/20201021/smirnov-1580771316.html
Биография Димитрия Смирнова
Протоиерей Димитрий Николаевич Смирнов родился 7 марта 1951 года в Москве. Его прадедом был священномученик Василий Смирнов. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:27
2020-10-21T10:27
2020-10-21T11:15
умер протоиерей димитрий смирнов
протоиерей димитрий смирнов
москва
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155687/88/1556878816_0:432:2709:1956_1400x0_80_0_0_b458ccacdffc4623f0ba040f2acce1d5.jpg
Протоиерей Димитрий Николаевич Смирнов <a href="http://www.patriarchia.ru/db/text/98940.html" target="_blank">родился 7 марта 1951 года</a> в Москве. Его прадедом был священномученик Василий Смирнов.В 1977 году <a href="https://www.blagodrevo.com/duh/?ELEMENT_ID=1863" target="_blank">окончил</a> художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института (ныне Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова), в 1980 году — Московскую духовную семинарию (экстернат), в 1983 году — Московскую духовную академию.2 августа 1979 года он был рукоположен в сан иерея. В 1980 году назначен священником в штат храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево города Москвы.1 января 1991 года стал настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского города Москвы. В ноябре 1997 года был назначен настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы, переданного в качестве приписного к храму святителя Митрофана Воронежского.Параллельно, по мере роста количества новых прихожан он стал настоятелем восьми храмов.17 июля 2001 года решением Священного синода был назначен исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. В 2003-2013 годах был председателем отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.31 марта 2009 года решением Священного синода включен в состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.С 2009 года был членом Межсоборного присутствия Русской православной церкви.В 2011-2020 годах входил в Высший церковный совет Русской православной церкви.В декабре 2011 года он был включен в состав Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства (с марта 2012 года — Патриаршая комиссия).В марте 2013 года был назначен первым заместителем председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и руководителем ее аппарата. 2 октября 2013 года занял пост председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 25 августа 2020 года был освобожден от должности председателя и назначен почетным председателем комиссии.<a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov" target="_blank">Протоиерей Дмитрий Смирнов</a> вел преподавательскую деятельность. Он был деканом факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.21 октября 2020 года протоиерей Димитрий Смирнов <a href="https://ria.ru/20201021/protoierey-1580757441.html" target="_blank">скончался</a>.Протоиерей Димитрий Смирнов был награжден орденом Святого благоверного князя Димитрия Донского II степени (2011), орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени (2019) Русской православной церкви. В 2019 году он был удостоен Патриаршей грамоты.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155687/88/1556878816_0:15:2709:2047_1400x0_80_0_0_e1e0fa2660cabf92d7a69bcea9e23076.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер протоиерей димитрий смирнов, протоиерей димитрий смирнов, москва, справки
Протоиерей Димитрий Николаевич Смирнов родился 7 марта 1951 года
в Москве. Его прадедом был священномученик Василий Смирнов.
В 1977 году окончил
художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института (ныне Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова), в 1980 году — Московскую духовную семинарию (экстернат), в 1983 году — Московскую духовную академию.
2 августа 1979 года он был рукоположен в сан иерея. В 1980 году назначен священником в штат храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево города Москвы.
1 января 1991 года стал настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского города Москвы.
В ноябре 1997 года был назначен настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы, переданного в качестве приписного к храму святителя Митрофана Воронежского.
Параллельно, по мере роста количества новых прихожан он стал настоятелем восьми храмов.
17 июля 2001 года решением Священного синода был назначен исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. В 2003-2013 годах был председателем отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
31 марта 2009 года решением Священного синода включен в состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.
С 2009 года был членом Межсоборного присутствия Русской православной церкви.
В 2011-2020 годах входил в Высший церковный совет Русской православной церкви.
В декабре 2011 года он был включен в состав Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства (с марта 2012 года — Патриаршая комиссия).
В марте 2013 года был назначен первым заместителем председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и руководителем ее аппарата.
2 октября 2013 года занял пост председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 25 августа 2020 года был освобожден от должности председателя и назначен почетным председателем комиссии.
Протоиерей Дмитрий Смирнов
вел преподавательскую деятельность. Он был деканом факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
21 октября 2020 года протоиерей Димитрий Смирнов скончался
.
Протоиерей Димитрий Смирнов был награжден орденом Святого благоверного князя Димитрия Донского II степени (2011), орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени (2019) Русской православной церкви. В 2019 году он был удостоен Патриаршей грамоты.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников