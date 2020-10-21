https://ria.ru/20201021/protoierey-1580757441.html

Умер перенесший коронавирус протоиерей Димитрий Смирнов

В Москве на 70-м году жизни умер бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщил... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T07:54

2020-10-21T07:54

2020-10-21T08:52

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

протоиерей димитрий смирнов

русская православная церковь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155687/88/1556878839_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_159e3337b32dfad478eb709d4c97c130.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> В Москве на 70-м году жизни умер бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по церковной благотворительности и социальному служению <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Rulinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Василий Рулинский</a>.Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного в мае COVID-19. В августе его освободили от должности по состоянию здоровья, в сентябре — госпитализировали.Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Отец Дмитрий известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом. — Прим. ред.). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

Игорь Соколов Очень жаль... Хороший был человек и яркая личность... Царствия небесного этому светлому человеку! 286

Сергей Половцев Он и чаплин были отличной парочкой. Один на радио призывал смертью покарать неверующих, другой девушек из гражданского брака - ш*лавами. Просто лакмусовая бумага нравственности и добра. 204

45

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, протоиерей димитрий смирнов, русская православная церковь, происшествия