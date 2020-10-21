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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201021/protoierey-1580757441.html
Умер перенесший коронавирус протоиерей Димитрий Смирнов
В Москве на 70-м году жизни умер бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщил... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T07:54
2020-10-21T08:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
протоиерей димитрий смирнов
русская православная церковь
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> В Москве на 70-м году жизни умер бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по церковной благотворительности и социальному служению <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Rulinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Василий Рулинский</a>.Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного в мае COVID-19. В августе его освободили от должности по состоянию здоровья, в сентябре — госпитализировали.Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Отец Дмитрий известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом. — Прим. ред.). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Очень жаль... Хороший был человек и яркая личность... Царствия небесного этому светлому человеку!
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Он и чаплин были отличной парочкой. Один на радио призывал смертью покарать неверующих, другой девушек из гражданского брака - ш*лавами. Просто лакмусовая бумага нравственности и добра.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, протоиерей димитрий смирнов, русская православная церковь, происшествия

Умер перенесший коронавирус протоиерей Димитрий Смирнов

07:54 21.10.2020 (обновлено: 08:52 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве на 70-м году жизни умер бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

"Владыка Пантелеимон (председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. — Прим. ред.) совершил по нему панихиду", — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного в мае COVID-19. В августе его освободили от должности по состоянию здоровья, в сентябре — госпитализировали.
Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Отец Дмитрий известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом. — Прим. ред.). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Протоиерей Дмитрий Смирнов
 
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьПроисшествия
 
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