https://ria.ru/20201021/siriya-1580901583.html

Помпео опроверг сообщения о намерении США сделать уступки Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео опроверг предположения СМИ, что США могут согласиться на уступки Сирии, вплоть до вывода своих солдат из страны, в обмен на... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T20:40

2020-10-21T20:40

2020-10-21T20:40

майк помпео

дональд трамп

сирия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> опроверг предположения СМИ, что США могут согласиться на уступки <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, вплоть до вывода своих солдат из страны, в обмен на освобождение журналиста Остина Тайса.Тайс, репортер-фрилансер из США, исчез в Сирии в 2012 году. США предполагают, что он может быть в руках сирийских властей."Мы просим, чтобы сирийцы освободили господина Тайса. На настоящий момент они решили этого не делать. Мы продолжаем работать над возвращением не только Остина, но и всех удерживаемых американцев. Мы не будем менять американскую политику, чтобы добиться этого. Как президент ясно сказал, мы не платим за возвращение наших заложников", - сказал Помпео на пресс-конференции в ответ на вопрос, не будут ли США выводить войска из Сирии в обмен на Тайса.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц из администрации президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> сообщила, что высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году летал в <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> и встречался с представителями сирийских властей. По словам издания, Пейтел пытался добиться освобождения как минимум двух граждан США, которые, как считается, удерживаются официальным Дамаском.

https://ria.ru/20201008/neft-1578778925.html

https://ria.ru/20201008/siriya-1578774956.html

сирия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, дональд трамп, сирия, сша, в мире