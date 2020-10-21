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https://ria.ru/20201021/siriya-1580901583.html
Помпео опроверг сообщения о намерении США сделать уступки Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео опроверг предположения СМИ, что США могут согласиться на уступки Сирии, вплоть до вывода своих солдат из страны, в обмен на... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T20:40
2020-10-21T20:40
майк помпео
дональд трамп
сирия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> опроверг предположения СМИ, что США могут согласиться на уступки <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, вплоть до вывода своих солдат из страны, в обмен на освобождение журналиста Остина Тайса.Тайс, репортер-фрилансер из США, исчез в Сирии в 2012 году. США предполагают, что он может быть в руках сирийских властей."Мы просим, чтобы сирийцы освободили господина Тайса. На настоящий момент они решили этого не делать. Мы продолжаем работать над возвращением не только Остина, но и всех удерживаемых американцев. Мы не будем менять американскую политику, чтобы добиться этого. Как президент ясно сказал, мы не платим за возвращение наших заложников", - сказал Помпео на пресс-конференции в ответ на вопрос, не будут ли США выводить войска из Сирии в обмен на Тайса.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц из администрации президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> сообщила, что высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году летал в <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> и встречался с представителями сирийских властей. По словам издания, Пейтел пытался добиться освобождения как минимум двух граждан США, которые, как считается, удерживаются официальным Дамаском.
https://ria.ru/20201008/neft-1578778925.html
https://ria.ru/20201008/siriya-1578774956.html
сирия
сша
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майк помпео, дональд трамп, сирия, сша, в мире

Помпео опроверг сообщения о намерении США сделать уступки Сирии

20:40 21.10.2020
 
© AP Photo / Aris Messinis/PoolГоссекретарь США Майк Помпео в маске
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Aris Messinis/Pool
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео опроверг предположения СМИ, что США могут согласиться на уступки Сирии, вплоть до вывода своих солдат из страны, в обмен на освобождение журналиста Остина Тайса.
Тайс, репортер-фрилансер из США, исчез в Сирии в 2012 году. США предполагают, что он может быть в руках сирийских властей.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 11:02Война в Сирии
Асад назвал соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии грабежом
"Мы просим, чтобы сирийцы освободили господина Тайса. На настоящий момент они решили этого не делать. Мы продолжаем работать над возвращением не только Остина, но и всех удерживаемых американцев. Мы не будем менять американскую политику, чтобы добиться этого. Как президент ясно сказал, мы не платим за возвращение наших заложников", - сказал Помпео на пресс-конференции в ответ на вопрос, не будут ли США выводить войска из Сирии в обмен на Тайса.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц из администрации президента США Дональда Трампа сообщила, что высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году летал в Дамаск и встречался с представителями сирийских властей. По словам издания, Пейтел пытался добиться освобождения как минимум двух граждан США, которые, как считается, удерживаются официальным Дамаском.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 10:44Война в Сирии
Асад предсказал восстание, если США и Турция не уйдут из Сирии
 
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