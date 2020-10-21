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Туризм
https://ria.ru/20201021/serbiya-1580796683.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Сербию
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в недавно открывшуюся для россиян Сербию, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:48
2020-10-21T13:48
туры
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ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в недавно открывшуюся для россиян Сербию, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53077.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С 17 октября было возобновлено авиасообщение РФ с Сербией. Туроператоры начали продавать туда путевки.Среди недавно открытых стран Куба выглядит наиболее интересным направлением для туризма, но шанс привлечь отдыхающих есть и у балканской страны, считают эксперты. Особенно учитывая нынешний скудный выбор зарубежных направлений для путешествий.В прошлом году в Сербии побывали 107 тысяч российских туристов, что на 30,5 процентов больше, чем в 2018 году."У Сербии есть потенциал на российском туррынке. Направление безвизовое, ПЦР-тесты по прилету не нужны, перелет регулярными рейсами и продолжительностью всего 3,5 часа", — считает директор по развитию одного из туроператоров Оксана Волканова.Предложения компаний в 2020 году разнообразные и учитывают практически все туристические возможности Сербии. Страна славится своими термальными курортами: их тут много, а ценник на фоне раскрученных Карловых Вар или даже Словакии ниже.Многие приезжают сюда за гастрономическими изысками, на фестивали, в паломнические туры, а зимой – на популярный горнолыжный курорт Копаоник.Невысокие тарифы на авиаперевозку (24 тысячи рублей) позволяют туроператорам продавать путевки по доступным ценам. По их словам, стоимость отдыха не изменилась с прошлого года, а отельеры предлагают скидки.Так, отправиться в семидневный оздоровительный тур на курорт Пролом-Баня можно за 100 тысяч рублей на двоих с перелетом, полным пансионом и лечением. Пять дней в Белграде можно провести вдвоем за 82 тысячи рублей, правда в стоимость включены только завтраки.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
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туры, куда поехать, отели, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, здоровье, куба, сербия, словакия, карловы вары

Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Сербию

13:48 21.10.2020
 
CC BY-SA 3.0 / White Writer / Деревня Дрвенград
Деревня Дрвенград - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
CC BY-SA 3.0 / White Writer /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в недавно открывшуюся для россиян Сербию, сообщает АТОР.
С 17 октября было возобновлено авиасообщение РФ с Сербией. Туроператоры начали продавать туда путевки.
Среди недавно открытых стран Куба выглядит наиболее интересным направлением для туризма, но шанс привлечь отдыхающих есть и у балканской страны, считают эксперты. Особенно учитывая нынешний скудный выбор зарубежных направлений для путешествий.
В прошлом году в Сербии побывали 107 тысяч российских туристов, что на 30,5 процентов больше, чем в 2018 году.
"У Сербии есть потенциал на российском туррынке. Направление безвизовое, ПЦР-тесты по прилету не нужны, перелет регулярными рейсами и продолжительностью всего 3,5 часа", — считает директор по развитию одного из туроператоров Оксана Волканова.
Предложения компаний в 2020 году разнообразные и учитывают практически все туристические возможности Сербии. Страна славится своими термальными курортами: их тут много, а ценник на фоне раскрученных Карловых Вар или даже Словакии ниже.
Многие приезжают сюда за гастрономическими изысками, на фестивали, в паломнические туры, а зимой – на популярный горнолыжный курорт Копаоник.
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Невысокие тарифы на авиаперевозку (24 тысячи рублей) позволяют туроператорам продавать путевки по доступным ценам. По их словам, стоимость отдыха не изменилась с прошлого года, а отельеры предлагают скидки.
Так, отправиться в семидневный оздоровительный тур на курорт Пролом-Баня можно за 100 тысяч рублей на двоих с перелетом, полным пансионом и лечением. Пять дней в Белграде можно провести вдвоем за 82 тысячи рублей, правда в стоимость включены только завтраки.
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