https://ria.ru/20201021/senator-1580768248.html

В Совфеде опросят сенаторов, желающих вакцинироваться от COVID-19

В Совете Федерации начинается анкетирование сенаторов, желающих сделать прививку от коронавируса, по его результатам не исключено организованное вакцинирование... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:07

2020-10-21T10:07

2020-10-21T10:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

вячеслав тимченко

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> начинается анкетирование сенаторов, желающих сделать прививку от коронавируса, по его результатам не исключено организованное вакцинирование парламентариев, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>.По его словам, затем, в зависимости от того, насколько много сенаторов выразят желание сделать прививку, в Совфеде определятся, проводить ли организованное вакцинирование или рекомендовать сенаторам сделать это по месту прикрепления к поликлинике.Ранее спикер Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> не исключила, что в Совфеде может быть организовано вакцинирование от коронавируса в том случае, если большинство сенаторов выразят такое желание.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/zdrove-1580756754.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, вячеслав тимченко, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество