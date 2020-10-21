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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/senator-1580768248.html
В Совфеде опросят сенаторов, желающих вакцинироваться от COVID-19
В Совете Федерации начинается анкетирование сенаторов, желающих сделать прививку от коронавируса, по его результатам не исключено организованное вакцинирование... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:07
2020-10-21T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
вячеслав тимченко
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> начинается анкетирование сенаторов, желающих сделать прививку от коронавируса, по его результатам не исключено организованное вакцинирование парламентариев, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>.По его словам, затем, в зависимости от того, насколько много сенаторов выразят желание сделать прививку, в Совфеде определятся, проводить ли организованное вакцинирование или рекомендовать сенаторам сделать это по месту прикрепления к поликлинике.Ранее спикер Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> не исключила, что в Совфеде может быть организовано вакцинирование от коронавируса в том случае, если большинство сенаторов выразят такое желание.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, вячеслав тимченко, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

В Совфеде опросят сенаторов, желающих вакцинироваться от COVID-19

10:07 21.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в "красной зоне" госпиталя COVID-19
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Совете Федерации начинается анкетирование сенаторов, желающих сделать прививку от коронавируса, по его результатам не исключено организованное вакцинирование парламентариев, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"В среду запускается анкетирование сенаторов, чтобы понять, кто хочет пройти вакцинирование от коронавируса. Затем с желающими медики проведут беседу, чтобы выявить ограничения, при которых нельзя делать прививку", - сказал Тимченко.
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Делать бесполезно. Вирусолог объяснил, кому не поможет вакцина от COVID
По его словам, затем, в зависимости от того, насколько много сенаторов выразят желание сделать прививку, в Совфеде определятся, проводить ли организованное вакцинирование или рекомендовать сенаторам сделать это по месту прикрепления к поликлинике.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что в Совфеде может быть организовано вакцинирование от коронавируса в том случае, если большинство сенаторов выразят такое желание.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВячеслав ТимченкоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
 
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