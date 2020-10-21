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"Ростех" построил подводную информационную сеть для связи между регионами
"Ростех" построил подводную сеть передачи данных для связи между российскими регионами в обход сухопутной территории других стран, следует из отчета... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:44
2020-10-21T18:44
ростех
санкт-петербург
калининград
технологии
безопасность
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">Ростех</a>" построил подводную сеть передачи данных для связи между российскими регионами в обход сухопутной территории других стран, следует из отчета госкорпорации за 2019 год.О каких российских регионах и зарубежных странах идет речь, не уточняется. Но единственным российским регионом, отделенным от остальных территорией других стран является Калининградская область. Расстояние от <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg" target="_blank">Санкт-Петербурга</a> до <a href="https://ria.ru/location_Kaliningrad" target="_blank">Калининграда</a> при движении по морю составляет примерно тысячу километров.
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санкт-петербург
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ростех, санкт-петербург, калининград, технологии, безопасность

"Ростех" построил подводную информационную сеть для связи между регионами

18:44 21.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Ростех" построил подводную сеть передачи данных для связи между российскими регионами в обход сухопутной территории других стран, следует из отчета госкорпорации за 2019 год.

"Спроектирована и построена подводная сеть передачи данных (ВОЛС) протяженностью 1 100 км, обеспечивающая коммуникации между регионами Российской Федерации в обход сухопутной территории третьих стран", - говорится в документе.

О каких российских регионах и зарубежных странах идет речь, не уточняется. Но единственным российским регионом, отделенным от остальных территорией других стран является Калининградская область. Расстояние от Санкт-Петербурга до Калининграда при движении по морю составляет примерно тысячу километров.
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