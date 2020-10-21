https://ria.ru/20201021/rostekh-1580885927.html

"Ростех" построил подводную информационную сеть для связи между регионами

"Ростех" построил подводную сеть передачи данных для связи между российскими регионами в обход сухопутной территории других стран, следует из отчета... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:44

2020-10-21T18:44

2020-10-21T18:44

ростех

санкт-петербург

калининград

технологии

безопасность

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">Ростех</a>" построил подводную сеть передачи данных для связи между российскими регионами в обход сухопутной территории других стран, следует из отчета госкорпорации за 2019 год.О каких российских регионах и зарубежных странах идет речь, не уточняется. Но единственным российским регионом, отделенным от остальных территорией других стран является Калининградская область. Расстояние от <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg" target="_blank">Санкт-Петербурга</a> до <a href="https://ria.ru/location_Kaliningrad" target="_blank">Калининграда</a> при движении по морю составляет примерно тысячу километров.

https://ria.ru/20201021/patron-1580752750.html

санкт-петербург

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, санкт-петербург, калининград, технологии, безопасность