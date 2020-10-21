https://ria.ru/20201021/reklama-1580754240.html

В России предложили ввести запрет на рекламу в почтовых ящиках

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил запретить распространение рекламы через почтовые ящики. С такой инициативой парламентарий обратился к министру... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T05:54

2020-10-21T05:54

2020-10-21T06:01

реклама

максут шадаев

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

виктор зубарев

деловая россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госдума рф

владимир якушев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В России предложили запретить рекламу в почтовых ящиках

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965675_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_66cb68ef52433f4067538fade48277c4.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Zubarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зубарев</a> предложил запретить распространение рекламы через почтовые ящики. С такой инициативой парламентарий обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максуту Шадаеву</a> и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_JAkushev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Якушеву</a>, пишет газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank">Известия</a>".В материале отмечается, что сейчас россияне получают большое количество флаеров, брошюр и листовок, которые создают неудобства гражданам при получении писем или квитанций на оплату ЖКУ. При этом, в российском законодательстве отсутствует понятие "безадресная рассылка", и любая компания может распространять рекламу через почтовые ящики, рассказал изданию член общественного совета при <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_stroitelstva_i_ZHKKH_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минстрое</a> Рифат Гарипов.Зубарев предлагает внести изменения в законы "О почтовой связи" и "О рекламе". Депутат считает необходимым признать почтовые ящики частной собственностью жильцов (сейчас они находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций) и запретить распространение через них любой безадресной рекламы.Исключение предлагается сделать для социальной рекламы, важных справочно-информационных сведений, газет и журналов официальных СМИ.Идею уже поддержали в Общественной палате, "<a href="http://ria.ru/organization_Delovaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Деловой России</a>" и общественном совете при министерстве строительства и ЖКХ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/reklama-1576919852.html

https://ria.ru/20200921/internet-1577567070.html

13

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реклама, максут шадаев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), виктор зубарев, деловая россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госдума рф, владимир якушев, общество