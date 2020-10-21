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В России предложили ввести запрет на рекламу в почтовых ящиках
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил запретить распространение рекламы через почтовые ящики. С такой инициативой парламентарий обратился к министру... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T05:54
2020-10-21T06:01
реклама
максут шадаев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
виктор зубарев
деловая россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госдума рф
владимир якушев
общество
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В России предложили запретить рекламу в почтовых ящиках
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Zubarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зубарев</a> предложил запретить распространение рекламы через почтовые ящики. С такой инициативой парламентарий обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максуту Шадаеву</a> и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_JAkushev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Якушеву</a>, пишет газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank">Известия</a>".В материале отмечается, что сейчас россияне получают большое количество флаеров, брошюр и листовок, которые создают неудобства гражданам при получении писем или квитанций на оплату ЖКУ. При этом, в российском законодательстве отсутствует понятие "безадресная рассылка", и любая компания может распространять рекламу через почтовые ящики, рассказал изданию член общественного совета при <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_stroitelstva_i_ZHKKH_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минстрое</a> Рифат Гарипов.Зубарев предлагает внести изменения в законы "О почтовой связи" и "О рекламе". Депутат считает необходимым признать почтовые ящики частной собственностью жильцов (сейчас они находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций) и запретить распространение через них любой безадресной рекламы.Исключение предлагается сделать для социальной рекламы, важных справочно-информационных сведений, газет и журналов официальных СМИ.Идею уже поддержали в Общественной палате, "<a href="http://ria.ru/organization_Delovaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Деловой России</a>" и общественном совете при министерстве строительства и ЖКХ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/reklama-1576919852.html
https://ria.ru/20200921/internet-1577567070.html
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реклама, максут шадаев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), виктор зубарев, деловая россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госдума рф, владимир якушев, общество

В России предложили ввести запрет на рекламу в почтовых ящиках

05:54 21.10.2020 (обновлено: 06:01 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПочтовые ящики
Почтовые ящики - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил запретить распространение рекламы через почтовые ящики. С такой инициативой парламентарий обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву, пишет газета "Известия".
В материале отмечается, что сейчас россияне получают большое количество флаеров, брошюр и листовок, которые создают неудобства гражданам при получении писем или квитанций на оплату ЖКУ. При этом, в российском законодательстве отсутствует понятие "безадресная рассылка", и любая компания может распространять рекламу через почтовые ящики, рассказал изданию член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.
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Зубарев предлагает внести изменения в законы "О почтовой связи" и "О рекламе". Депутат считает необходимым признать почтовые ящики частной собственностью жильцов (сейчас они находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций) и запретить распространение через них любой безадресной рекламы.
Исключение предлагается сделать для социальной рекламы, важных справочно-информационных сведений, газет и журналов официальных СМИ.
Идею уже поддержали в Общественной палате, "Деловой России" и общественном совете при министерстве строительства и ЖКХ.
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РекламаМаксут ШадаевМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Виктор ЗубаревДеловая РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Госдума РФВладимир ЯкушевОбщество
 
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