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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201021/protoierey-1580828144.html
"Я же не Киркоров": чем запомнился протоиерей Димитрий Смирнов
Известный протоиерей Димитрий Смирнов скончался в среду на 70-м году жизни, он запомнился своими эпатажными высказываниями, некоторые из которых вызвали широкий РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:45
2020-10-21T15:13
религия
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
умер протоиерей димитрий смирнов
московский патриархат
протоиерей димитрий смирнов
русская православная церковь
госдума рф
филипп киркоров
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Известный протоиерей <a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov/" target="_blank">Димитрий Смирнов</a> скончался в среду на 70-м году жизни, он запомнился своими эпатажными высказываниями, некоторые из которых вызвали широкий общественный резонанс.Так, в феврале этого года в сети появился видеоролик со встречи отца Димитрия с верующими. В ходе беседы он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Высказывание вызвало активное осуждение в обществе. В Союзе женщин России назвали его "глупым оскорблением". В <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> также сочли высказывание оскорбительным и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. Следственный комитет России тогда начал проверку в отношении Смирнова по статье УК о возбуждении ненависти и вражды.В итоге, за протоиерея извинился глава отдела внешних церковных связей <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> митрополит Волоколамский Иларион. Он отметил, что отец Димитрий желал "привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи", но получилось не совсем удачно.На стороне мусульманСам священнослужитель заявлял, что намеренно использовал слово "проститутка", дабы привлечь внимание к проблеме – на самом деле он осуждал не гражданских жен, а сожительствующих с ними мужчин.Одними из немногих, кто встал тогда на сторону Смирнова, были представители мусульманской общины. Известный среди последователей ислама блогер Расул Тавдиряков даже запустил акцию в поддержку протоиерея.Сам отец Димитрий неоднократно высказывался о мусульманах. Что интересно, он нередко ставил их в пример православным верующим."Со смирением принять ограничения из-за коронавируса"Отец Димитрий был в числе первых священнослужителей, призвавших верующих серьезно отнестись к пандемии коронавируса. Он попросил их со смирением принять вводимые ограничения."Смятение людей перед вводимыми мерами предосторожности происходит от глубокой исторической неграмотности. Например, похожие меры еще при советской власти спасли нас от черной оспы. Тогда могли умереть тысячи, но этого не произошло. Люди, которые занимаются данной проблемой, утверждают, что сейчас опасность есть и очень серьезная", - сказал он тогда.Заявление священника поддержали тогда как в <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>, так и различные общественные деятели. Позже он заявил, что во время пандемии "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души". Также он приводил верующим в пример врачей, который "отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм".Высказывания на тему эко и суррогатного материнстваС 2013 по 2020 год Смирнов был председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства. На этом посту он неоднократно высказывался за запрет абортов, против ЭКО и суррогатного материнства."Проститутку ты снимаешь на час — ну, сто долларов (по Москве), а тут на девять месяцев, да и сумма гораздо больше. Что такое проститутка? Женщина, которая торгует своим телом. Ну, а разве суррогатная мать не торгует своим телом?" - так он объяснял, чем безнравственно суррогатное материнство.Эти и многие другие слова священника вызывали широкое обсуждение. Кто-то осуждал его, а кто-то вставал на его сторону.Жизненное кредо протоиереяДимитрий Смирнов известен верующим, прежде всего, по эфирам на православных телеканалах и радиостанциях. В них он отвечал на различные вопросы верующих. В том числе и на самые острые.В Церкви неоднократно отмечали, что отец Димитрий порой специально высказывался эпатажно. А все для того, чтобы обратить внимание на проблему. Так он, например, высказывался на тему разного материального положения священников:Сам протоиерей признавал это. И говорил, что для него главное - "спасти души как можно большего числа людей".Он отмечал, что для этого делает все же недостаточно: "Если бы я мог не спать, сделал бы больше. Пусть мои слова кого-то отталкивают. Я же не <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a>, чтобы утыкать себя перьями и привлекать стадионы. У меня совершенно другая задача".
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/smirnov-1580795053.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/smirnov-1580785146.html
https://ria.ru/20200331/1569407404.html
https://ria.ru/20200308/1568282666.html
https://ria.ru/20200305/1568177529.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, умер протоиерей димитрий смирнов, московский патриархат, протоиерей димитрий смирнов, русская православная церковь, госдума рф, филипп киркоров, общество

"Я же не Киркоров": чем запомнился протоиерей Димитрий Смирнов

14:45 21.10.2020 (обновлено: 15:13 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Известный протоиерей Димитрий Смирнов скончался в среду на 70-м году жизни, он запомнился своими эпатажными высказываниями, некоторые из которых вызвали широкий общественный резонанс.
Так, в феврале этого года в сети появился видеоролик со встречи отца Димитрия с верующими. В ходе беседы он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Высказывание вызвало активное осуждение в обществе. В Союзе женщин России назвали его "глупым оскорблением". В Госдуме также сочли высказывание оскорбительным и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. Следственный комитет России тогда начал проверку в отношении Смирнова по статье УК о возбуждении ненависти и вражды.
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В итоге, за протоиерея извинился глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он отметил, что отец Димитрий желал "привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи", но получилось не совсем удачно.

На стороне мусульман

Сам священнослужитель заявлял, что намеренно использовал слово "проститутка", дабы привлечь внимание к проблеме – на самом деле он осуждал не гражданских жен, а сожительствующих с ними мужчин.
Одними из немногих, кто встал тогда на сторону Смирнова, были представители мусульманской общины. Известный среди последователей ислама блогер Расул Тавдиряков даже запустил акцию в поддержку протоиерея.
Сам отец Димитрий неоднократно высказывался о мусульманах. Что интересно, он нередко ставил их в пример православным верующим.
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"То, что угодно Богу — современный мусульманин знает. А… современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу? Поэтому будущее за этими мусульманами. За ними будущее. Они будут населять эту землю. Потому что современным крещеным это все не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник… десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде и никогда! Только одни бабы!" – сказал Смирнов.

"Со смирением принять ограничения из-за коронавируса"

Отец Димитрий был в числе первых священнослужителей, призвавших верующих серьезно отнестись к пандемии коронавируса. Он попросил их со смирением принять вводимые ограничения.
"Смятение людей перед вводимыми мерами предосторожности происходит от глубокой исторической неграмотности. Например, похожие меры еще при советской власти спасли нас от черной оспы. Тогда могли умереть тысячи, но этого не произошло. Люди, которые занимаются данной проблемой, утверждают, что сейчас опасность есть и очень серьезная", - сказал он тогда.
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Заявление священника поддержали тогда как в РПЦ, так и различные общественные деятели. Позже он заявил, что во время пандемии "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души". Также он приводил верующим в пример врачей, который "отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм".

Высказывания на тему эко и суррогатного материнства

С 2013 по 2020 год Смирнов был председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства. На этом посту он неоднократно высказывался за запрет абортов, против ЭКО и суррогатного материнства.
"Проститутку ты снимаешь на час — ну, сто долларов (по Москве), а тут на девять месяцев, да и сумма гораздо больше. Что такое проститутка? Женщина, которая торгует своим телом. Ну, а разве суррогатная мать не торгует своим телом?" - так он объяснял, чем безнравственно суррогатное материнство.
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"Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого", - комментировал протоиерей ЭКО.
Эти и многие другие слова священника вызывали широкое обсуждение. Кто-то осуждал его, а кто-то вставал на его сторону.

Жизненное кредо протоиерея

Димитрий Смирнов известен верующим, прежде всего, по эфирам на православных телеканалах и радиостанциях. В них он отвечал на различные вопросы верующих. В том числе и на самые острые.
"Я служу в Церкви 40 лет. И ни разу не купил себе машину. Все машины, которые у меня были, мне подарили. Все до одной. И вот сейчас мне подарили очень хорошую машину - "Фольксваген", шикарная такая - люди скинулись и мне купили. И что, мне надо подарок продать? ... Иоанну Кронштадтскому, например, вообще пароход подарили. И он на нем плавал по Волге", - так он рассуждал на расхожую тему "священников на мерседесах".
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В Церкви неоднократно отмечали, что отец Димитрий порой специально высказывался эпатажно. А все для того, чтобы обратить внимание на проблему. Так он, например, высказывался на тему разного материального положения священников:
"Лучше всего (подарить батюшке - ред.) автомобиль. Если автомобиль уже есть, то можно где-нибудь поближе загородный дом, если у него нет. Если нет таких возможностей, то можете спросить: что вам подарить? А некоторые еще у родственников спрашивают. Тут вариантов миллион. Конечно, батюшкам трудно дарить, потому что батюшек у нас в России очень любят. И если где-то у нас батюшки и бедствуют, то далеко от крупных городов. Там, в глубинке, что бы ни подарили, хоть полмешка картошки — батюшка будет благодарен. Здесь, конечно, люди более избалованные. Но ведь все хором говорят: главное — не что и как это дорого, а сердечное желание. Потом надо знать, какой батюшка, и так далее", - говорил он.
Сам протоиерей признавал это. И говорил, что для него главное - "спасти души как можно большего числа людей".
Он отмечал, что для этого делает все же недостаточно: "Если бы я мог не спать, сделал бы больше. Пусть мои слова кого-то отталкивают. Я же не Филипп Киркоров, чтобы утыкать себя перьями и привлекать стадионы. У меня совершенно другая задача".
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Биография Димитрия Смирнова
 
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