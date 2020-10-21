https://ria.ru/20201021/privivka-1580820921.html

Минздрав призвал родителей сделать детям прививку от гриппа

Главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН Александр Румянцев призвал родителей поставить детям прививку от гриппа в этом году, чтобы... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:09

2020-10-21T14:09

2020-10-21T14:09

здоровье - общество

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН <a href="https://ria.ru/person_aleksandr_rumyantsev" target="_blank">Александр Румянцев</a> призвал родителей поставить детям прививку от гриппа в этом году, чтобы избежать возможных осложнений инфекции."Мы призываем всех – и детей, и взрослых, родителей детей – привить детей в этом году от гриппа, что предупредит развитие тяжелых осложнений, которые несет за собой эта инфекция", - рассказал Румянцев на конференции "Иммунитет детей в период пандемии COVID-19", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/gripp-1580589070.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество