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Минздрав призвал родителей сделать детям прививку от гриппа
Главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН Александр Румянцев призвал родителей поставить детям прививку от гриппа в этом году, чтобы... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:09
2020-10-21T14:09
здоровье - общество
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН <a href="https://ria.ru/person_aleksandr_rumyantsev" target="_blank">Александр Румянцев</a> призвал родителей поставить детям прививку от гриппа в этом году, чтобы избежать возможных осложнений инфекции."Мы призываем всех – и детей, и взрослых, родителей детей – привить детей в этом году от гриппа, что предупредит развитие тяжелых осложнений, которые несет за собой эта инфекция", - рассказал Румянцев на конференции "Иммунитет детей в период пандемии COVID-19", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/gripp-1580589070.html
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здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав призвал родителей сделать детям прививку от гриппа

14:09 21.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМедик делает прививку с вакциной против гриппа
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН Александр Румянцев призвал родителей поставить детям прививку от гриппа в этом году, чтобы избежать возможных осложнений инфекции.
"Мы призываем всех – и детей, и взрослых, родителей детей – привить детей в этом году от гриппа, что предупредит развитие тяжелых осложнений, которые несет за собой эта инфекция", - рассказал Румянцев на конференции "Иммунитет детей в период пандемии COVID-19", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 09:36
Россиян предостерегли от самой "большой ошибки" в первые дни гриппа
 
Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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