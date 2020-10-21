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Жириновский запретил входить в его приемную без прививки от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продемонстрировал в своем Telegram-канале фото с объявлением на дверях в его приемной, которое запрещает вход без прививки от... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:57
2020-10-21T13:57
коронавирус в россии
лдпр
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> продемонстрировал в своем <a href="https://t.me/s/zhirinovskylive" target="_blank">Telegram-канале</a> фото с объявлением на дверях в его приемной, которое запрещает вход без прививки от коронавируса.Самый крупный транспарант на дверях приемной политика извещает, что в приемной карантин.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский запретил входить в его приемную без прививки от коронавируса

13:57 21.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продемонстрировал в своем Telegram-канале фото с объявлением на дверях в его приемной, которое запрещает вход без прививки от коронавируса.
"Без прививки от коронавируса не входить!" - гласит объявление на дверях приемной. Также вход запрещен для посетителей "с температурой и недомоганием". "Внимание, никаких рукопожатий, подарков, объятий и поцелуев!" - гласит другое объявление.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Самый крупный транспарант на дверях приемной политика извещает, что в приемной карантин.
 
Коронавирус в РоссииЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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