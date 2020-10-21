https://ria.ru/20201021/privika-1580818399.html

Жириновский запретил входить в его приемную без прививки от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продемонстрировал в своем Telegram-канале фото с объявлением на дверях в его приемной, которое запрещает вход без прививки от... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:57

2020-10-21T13:57

2020-10-21T13:57

коронавирус в россии

лдпр

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> продемонстрировал в своем <a href="https://t.me/s/zhirinovskylive" target="_blank">Telegram-канале</a> фото с объявлением на дверях в его приемной, которое запрещает вход без прививки от коронавируса.Самый крупный транспарант на дверях приемной политика извещает, что в приемной карантин.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, лдпр, владимир жириновский, общество