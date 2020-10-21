В Приамурье просчитают нужды комплексов животноводства в газификации

"Животноводство - очень сложный вид деятельности в сельском хозяйстве. Мы готовы его дополнительно поддерживать... В этом месяце было подписано соглашение с "Газпромом" на ближайшие 5 лет по газификации области, в том числе один из элементов газификации - строительство завода по сжиженному природному газу. Сегодня я дал поручение минсельхозу просчитать потребность таких животноводческих комплексов в приобретении оборудования для газификации - это снизит издержки на отопление. Мы готовы такое оборудование компенсировать. Для этого нам потребуется еще пару лет", - цитирует правительство Орлова.