https://ria.ru/20201021/priamure-1580836265.html
В Приамурье просчитают нужды комплексов животноводства в газификации
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил минсельхозу региона просчитать потребность животноводческих комплексов в приобретении оборудования для... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:18
2020-10-21T15:18
2020-10-21T15:18
россия
василий орлов
амурская область
белогорск
благовещенск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147664/21/1476642142_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8f015cc64e3db5b118e3855e41df1da4.jpg
<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> поручил минсельхозу региона просчитать потребность животноводческих комплексов в приобретении оборудования для газификации, сообщает правительство Приамурья.Орлов побывал на стройплощадке птицефабрики "Новотроицкая", инвестиционный проект реализуют в 17 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенска</a>. Губернатор Приамурья отметил, что это второй крупнейший сельскохозяйственный проект в регионе после маслоэкстракционного завода в <a href="http://ria.ru/location_Belogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Белогорске</a>.После запуска птицефабрики "Новотроицкая" годовое производство мяса птицы в регионе увеличится на 3 тысячи тонн, будет создано 42 новых рабочих места. Сейчас предприятие "Амурский бройлер" производит в год 22-23 тысячи мяса.Гендиректор ООО "Амурский бройлер" Андрей Михайлов, чьи слова также приводятся в сообщении, отметил, что на "Новотроицкой" "в отличие от птицефабрики "Амурского бройлера" будет использована технология разведения "Пусто-занято", которая защитит птиц от возможного падежа".
https://realty.ria.ru/20201015/stroitelstvo-1579996871.html
https://ria.ru/20201007/tekhnopark-1578572367.html
https://realty.ria.ru/20200928/most-1577865336.html
россия
амурская область
белогорск
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147664/21/1476642142_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6acf0b41b4bc56d5ca9612992380f555.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий орлов, амурская область, белогорск, благовещенск, экономика