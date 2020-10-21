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В Приамурье просчитают нужды комплексов животноводства в газификации
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил минсельхозу региона просчитать потребность животноводческих комплексов в приобретении оборудования для... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:18
2020-10-21T15:18
россия
василий орлов
амурская область
белогорск
благовещенск
экономика
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> поручил минсельхозу региона просчитать потребность животноводческих комплексов в приобретении оборудования для газификации, сообщает правительство Приамурья.Орлов побывал на стройплощадке птицефабрики "Новотроицкая", инвестиционный проект реализуют в 17 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенска</a>. Губернатор Приамурья отметил, что это второй крупнейший сельскохозяйственный проект в регионе после маслоэкстракционного завода в <a href="http://ria.ru/location_Belogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Белогорске</a>.После запуска птицефабрики "Новотроицкая" годовое производство мяса птицы в регионе увеличится на 3 тысячи тонн, будет создано 42 новых рабочих места. Сейчас предприятие "Амурский бройлер" производит в год 22-23 тысячи мяса.Гендиректор ООО "Амурский бройлер" Андрей Михайлов, чьи слова также приводятся в сообщении, отметил, что на "Новотроицкой" "в отличие от птицефабрики "Амурского бройлера" будет использована технология разведения "Пусто-занято", которая защитит птиц от возможного падежа".
https://realty.ria.ru/20201015/stroitelstvo-1579996871.html
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https://realty.ria.ru/20200928/most-1577865336.html
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белогорск
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россия, василий орлов, амурская область, белогорск, благовещенск, экономика

В Приамурье просчитают нужды комплексов животноводства в газификации

15:18 21.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРегионы России. Амурская область
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил минсельхозу региона просчитать потребность животноводческих комплексов в приобретении оборудования для газификации, сообщает правительство Приамурья.
Орлов побывал на стройплощадке птицефабрики "Новотроицкая", инвестиционный проект реализуют в 17 километрах от Благовещенска. Губернатор Приамурья отметил, что это второй крупнейший сельскохозяйственный проект в регионе после маслоэкстракционного завода в Белогорске.
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"Животноводство - очень сложный вид деятельности в сельском хозяйстве. Мы готовы его дополнительно поддерживать... В этом месяце было подписано соглашение с "Газпромом" на ближайшие 5 лет по газификации области, в том числе один из элементов газификации - строительство завода по сжиженному природному газу. Сегодня я дал поручение минсельхозу просчитать потребность таких животноводческих комплексов в приобретении оборудования для газификации - это снизит издержки на отопление. Мы готовы такое оборудование компенсировать. Для этого нам потребуется еще пару лет", - цитирует правительство Орлова.

После запуска птицефабрики "Новотроицкая" годовое производство мяса птицы в регионе увеличится на 3 тысячи тонн, будет создано 42 новых рабочих места. Сейчас предприятие "Амурский бройлер" производит в год 22-23 тысячи мяса.
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"Это вторая очередь имеющейся в Благовещенске фабрики. Проект для нас важен. Общая капитализация 420 миллионов рублей. Из областного бюджета мы оказываем поддержку, как и всем новым предприятиям в сфере животноводства. 25% субсидируем затраты на капитального строительство, 50% затрат компенсируем на приобретенное оборудование. В декабре он должен быть завершен и в течение следующего года выйдет на полную проектную мощность", - добавил Орлов.

Гендиректор ООО "Амурский бройлер" Андрей Михайлов, чьи слова также приводятся в сообщении, отметил, что на "Новотроицкой" "в отличие от птицефабрики "Амурского бройлера" будет использована технология разведения "Пусто-занято", которая защитит птиц от возможного падежа".

"Ферму собираемся сдать к новому году, заселять - предварительно в конце января - будем смотреть, как вписать в технологию производства", - сказал Михайлов.

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