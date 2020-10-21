https://ria.ru/20201021/pravitelstvo-1580813841.html

ГД приняла во II чтении проект о новом порядке формирования правительства

Государственная Дума на пленарном заседании во среду одобрила во втором чтении проект ФКЗ о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:33

2020-10-21T13:33

2020-10-21T13:33

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании во среду одобрила во втором чтении проект ФКЗ о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию.Автором инициативы стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Согласно проекту, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумой</a> (ранее требовалось "согласие" палаты). Если депутаты трижды отклонят предложенного главой государства кандидата, президент сможет назначить его сам.Изменяется порядок назначения и членов кабинета министров: силовиков назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьера. Кроме того, кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды отклонят, то президент назначит их самостоятельно.Также среди новелл - порядок отставки кабмина: уход премьера больше не влечет автоматический уход и членов кабинета, президент может сменить премьера, сохранив прежнее правительство.Структуру кабмина, как и ранее, будет определять сам президент.Ко второму чтению законопроекта парламентарии внесли незначительные поправки к проекту: в частности, порог финансовой поддержки, определяемой исключительно на заседании кабмина РФ, может вырасти в 5 раз - со 100 до 500 миллионов рублей. Также будут скорректированы сроки консультаций в СФ по предложенным президентом кандидатурам на посты министров "силового" блока: согласно поправке <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совфед</a> может отложить рассмотрение предложенной президентом кандидатуры, если представление поступило в СФ менее чем за пять рабочих дней до заседания палаты.

https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577655433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577627024.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика