Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/pravitelstvo-1580813841.html
ГД приняла во II чтении проект о новом порядке формирования правительства
Государственная Дума на пленарном заседании во среду одобрила во втором чтении проект ФКЗ о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:33
2020-10-21T13:33
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании во среду одобрила во втором чтении проект ФКЗ о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию.Автором инициативы стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Согласно проекту, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумой</a> (ранее требовалось "согласие" палаты). Если депутаты трижды отклонят предложенного главой государства кандидата, президент сможет назначить его сам.Изменяется порядок назначения и членов кабинета министров: силовиков назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьера. Кроме того, кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды отклонят, то президент назначит их самостоятельно.Также среди новелл - порядок отставки кабмина: уход премьера больше не влечет автоматический уход и членов кабинета, президент может сменить премьера, сохранив прежнее правительство.Структуру кабмина, как и ранее, будет определять сам президент.Ко второму чтению законопроекта парламентарии внесли незначительные поправки к проекту: в частности, порог финансовой поддержки, определяемой исключительно на заседании кабмина РФ, может вырасти в 5 раз - со 100 до 500 миллионов рублей. Также будут скорректированы сроки консультаций в СФ по предложенным президентом кандидатурам на посты министров "силового" блока: согласно поправке <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совфед</a> может отложить рассмотрение предложенной президентом кандидатуры, если представление поступило в СФ менее чем за пять рабочих дней до заседания палаты.
https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577655433.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577627024.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1400x0_80_0_0_158aef296ecffecab7ae02b615becb34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика

ГД приняла во II чтении проект о новом порядке формирования правительства

13:33 21.10.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во среду одобрила во втором чтении проект ФКЗ о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию.
Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин.
Согласно проекту, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).
Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой (ранее требовалось "согласие" палаты). Если депутаты трижды отклонят предложенного главой государства кандидата, президент сможет назначить его сам.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 13:56
Путин оценил работу правительства по формированию бюджета
Изменяется порядок назначения и членов кабинета министров: силовиков назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьера. Кроме того, кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
Также среди новелл - порядок отставки кабмина: уход премьера больше не влечет автоматический уход и членов кабинета, президент может сменить премьера, сохранив прежнее правительство.
Структуру кабмина, как и ранее, будет определять сам президент.
Ко второму чтению законопроекта парламентарии внесли незначительные поправки к проекту: в частности, порог финансовой поддержки, определяемой исключительно на заседании кабмина РФ, может вырасти в 5 раз - со 100 до 500 миллионов рублей. Также будут скорректированы сроки консультаций в СФ по предложенным президентом кандидатурам на посты министров "силового" блока: согласно поправке Совфед может отложить рассмотрение предложенной президентом кандидатуры, если представление поступило в СФ менее чем за пять рабочих дней до заседания палаты.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 21:10
Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
 
Совет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38НАСА опубликовало снимки забора образцов с астероида Бенну
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
Лента новостейМолния