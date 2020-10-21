https://ria.ru/20201021/pchely-1580862931.html

Ставрополье будет производить более шести тысяч тонн меда в год

В Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края будет создана пчеловодческая ферма, сообщает краевое министерство сельского хозяйства. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:05

2020-10-21T17:05

2020-10-21T18:02

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости</strong>. В Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края будет создана пчеловодческая ферма, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.В ведомстве напомнили, что в прошлом году хозяйство выиграло грант в размере порядка 3 миллионов рублей. На эти средства приобретены 50 мини ульев и 70 племенных пчелосемей. Планируется приобретение транспорта для кочевой пасеки и строительство стационарного павильона для пчел. Поддержка фермеров в регионе осуществляется за счет средств гранта "Агростартап" региональной программы Ставропольского края "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации".Реализация проекта позволит ежегодно получать почти пять тысяч тонн меда. <br>В рамках реализации программы Ставропольского края "Развитие племенного животноводства" пчеловодством в регионе занимаются 2,5 тысячи хозяйств, в которых числится 37 тысяч пчелосемей, -напомнили в министерстве.Производство товарного меда в Ставропольском крае составляет 1,3 тысяч тонн в год. Этому способствует разнообразие дикорастущих медоносов в лесостепной и степной зонах: ива, клен, липа, белый клевер, каштан, акация, малина, дикие ягодники, донник, одуванчик и другие. Большие площади засеяны энтомофильными культурами гречихой, подсолнечником, эспарцетом, хлопчатником, горчицей, люцерной, а также плодовых и ягодных насаждениях.Для получения, переработки и реализации продукции в регионе созданы два кооперативаПо словам заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Крисана, государственная поддержка подотрасли пчеловодства в 2019 году составила 5,5 миллиона рублей, в том числе поддержка племенного животноводства - 2,5 миллиона рублей, в виде грантов - 3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20201013/razvitie-1579659497.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край