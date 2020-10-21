https://ria.ru/20201021/pchely-1580862931.html
Ставрополье будет производить более шести тысяч тонн меда в год
В Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края будет создана пчеловодческая ферма, сообщает краевое министерство сельского хозяйства. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:05
2020-10-21T17:05
2020-10-21T18:02
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости</strong>. В Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края будет создана пчеловодческая ферма, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.В ведомстве напомнили, что в прошлом году хозяйство выиграло грант в размере порядка 3 миллионов рублей. На эти средства приобретены 50 мини ульев и 70 племенных пчелосемей. Планируется приобретение транспорта для кочевой пасеки и строительство стационарного павильона для пчел. Поддержка фермеров в регионе осуществляется за счет средств гранта "Агростартап" региональной программы Ставропольского края "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации".Реализация проекта позволит ежегодно получать почти пять тысяч тонн меда. <br>В рамках реализации программы Ставропольского края "Развитие племенного животноводства" пчеловодством в регионе занимаются 2,5 тысячи хозяйств, в которых числится 37 тысяч пчелосемей, -напомнили в министерстве.Производство товарного меда в Ставропольском крае составляет 1,3 тысяч тонн в год. Этому способствует разнообразие дикорастущих медоносов в лесостепной и степной зонах: ива, клен, липа, белый клевер, каштан, акация, малина, дикие ягодники, донник, одуванчик и другие. Большие площади засеяны энтомофильными культурами гречихой, подсолнечником, эспарцетом, хлопчатником, горчицей, люцерной, а также плодовых и ягодных насаждениях.Для получения, переработки и реализации продукции в регионе созданы два кооперативаПо словам заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Крисана, государственная поддержка подотрасли пчеловодства в 2019 году составила 5,5 миллиона рублей, в том числе поддержка племенного животноводства - 2,5 миллиона рублей, в виде грантов - 3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20201013/razvitie-1579659497.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. В Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края будет создана пчеловодческая ферма, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году хозяйство выиграло грант в размере порядка 3 миллионов рублей. На эти средства приобретены 50 мини ульев и 70 племенных пчелосемей. Планируется приобретение транспорта для кочевой пасеки и строительство стационарного павильона для пчел.
Поддержка фермеров в регионе осуществляется за счет средств гранта "Агростартап" региональной программы Ставропольского края "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации".
Реализация проекта позволит ежегодно получать почти пять тысяч тонн меда.
В рамках реализации программы Ставропольского края "Развитие племенного животноводства" пчеловодством в регионе занимаются 2,5 тысячи хозяйств, в которых числится 37 тысяч пчелосемей, -напомнили в министерстве.
Производство товарного меда в Ставропольском крае составляет 1,3 тысяч тонн в год. Этому способствует разнообразие дикорастущих медоносов в лесостепной и степной зонах: ива, клен, липа, белый клевер, каштан, акация, малина, дикие ягодники, донник, одуванчик и другие.
Большие площади засеяны энтомофильными культурами гречихой, подсолнечником, эспарцетом, хлопчатником, горчицей, люцерной, а также плодовых и ягодных насаждениях.
Продукция ставропольских пчеловодов разнообразна. С недавних пор началось производство нескольких новых видов крем – меда: с пыльцой, сухофруктами и грецким орехом, а также майского меда с сублимированной малиной и абрикосом.
Для получения, переработки и реализации продукции в регионе созданы два кооператива
По словам заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Крисана, государственная поддержка подотрасли пчеловодства в 2019 году составила 5,5 миллиона рублей, в том числе поддержка племенного животноводства - 2,5 миллиона рублей, в виде грантов - 3 миллиона рублей.