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В Петербурге жених не довез невесту до ЗАГСа и врезался в остановку
Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Санкт-Петербурге и опрокинулся, пострадали водитель и пассажир, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:41
2020-10-21T16:39
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. </strong>Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Санкт-Петербурге и опрокинулся, пострадали водитель и пассажир, сообщает городское ГУМЧС.ДТП произошло в 14.38 мск на проспекте Косыгина.Как сообщают СМИ и очевидцы в соцсетях, в автомобиле находились молодожены. Сообщалось, что они ехали в ЗАГС. На видео, размещенном в соцсетях, на месте ДТП была девушка в свадебном платье.Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что на проспекте Косыгина произошло столкновение трех автомобилей – Hyundai, Mercedes и Lexus.
https://ria.ru/20201021/trolleybus-1580785841.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге жених не довез невесту до ЗАГСа и врезался в остановку

15:41 21.10.2020 (обновлено: 16:39 21.10.2020)
 
© Фото : @ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ВКонтактеДТП на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге, где автомобиль Hyundai въехал в остановку
ДТП на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге, где автомобиль Hyundai въехал в остановку - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : @ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Санкт-Петербурге и опрокинулся, пострадали водитель и пассажир, сообщает городское ГУМЧС.
ДТП произошло в 14.38 мск на проспекте Косыгина.
"Автомобиль Hyundai совершил наезд на остановку общественного транспорта с последующим опрокидыванием на крышу. Пострадали два человека, водитель и пассажир автомобиля. На остановке пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как сообщают СМИ и очевидцы в соцсетях, в автомобиле находились молодожены. Сообщалось, что они ехали в ЗАГС. На видео, размещенном в соцсетях, на месте ДТП была девушка в свадебном платье.
Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что на проспекте Косыгина произошло столкновение трех автомобилей – Hyundai, Mercedes и Lexus.
ДТП с троллейбусом произошло в Коврове на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
11:36
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Коврове выросло до 15
"От удара автомобиль Hyundai перевернулся, вылетев на тротуар. Пострадавших среди пешеходов нет. Травмы средней степени тяжести получили мужчина и женщина, находящиеся в транспортном средстве Hyundai", - говорится в сообщении.
 
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