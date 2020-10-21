https://ria.ru/20201021/ostanovka-1580842754.html

В Петербурге жених не довез невесту до ЗАГСа и врезался в остановку

Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Санкт-Петербурге и опрокинулся, пострадали водитель и пассажир, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:41

2020-10-21T15:41

2020-10-21T16:39

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580843935_0:215:919:732_1400x0_80_0_0_352adb0219f2f24941effe98fb5a4ce8.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. </strong>Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Санкт-Петербурге и опрокинулся, пострадали водитель и пассажир, сообщает городское ГУМЧС.ДТП произошло в 14.38 мск на проспекте Косыгина.Как сообщают СМИ и очевидцы в соцсетях, в автомобиле находились молодожены. Сообщалось, что они ехали в ЗАГС. На видео, размещенном в соцсетях, на месте ДТП была девушка в свадебном платье.Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что на проспекте Косыгина произошло столкновение трех автомобилей – Hyundai, Mercedes и Lexus.

https://ria.ru/20201021/trolleybus-1580785841.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия