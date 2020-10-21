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В Петербурге жених не довез невесту до ЗАГСа и врезался в остановку
Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Санкт-Петербурге и опрокинулся, пострадали водитель и пассажир, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:41
2020-10-21T15:41
2020-10-21T16:39
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. </strong>Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Санкт-Петербурге и опрокинулся, пострадали водитель и пассажир, сообщает городское ГУМЧС.ДТП произошло в 14.38 мск на проспекте Косыгина.Как сообщают СМИ и очевидцы в соцсетях, в автомобиле находились молодожены. Сообщалось, что они ехали в ЗАГС. На видео, размещенном в соцсетях, на месте ДТП была девушка в свадебном платье.Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что на проспекте Косыгина произошло столкновение трех автомобилей – Hyundai, Mercedes и Lexus.
https://ria.ru/20201021/trolleybus-1580785841.html
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Санкт-Петербурге и опрокинулся, пострадали водитель и пассажир, сообщает городское ГУМЧС.
ДТП произошло в 14.38 мск на проспекте Косыгина.
"Автомобиль Hyundai совершил наезд на остановку общественного транспорта с последующим опрокидыванием на крышу. Пострадали два человека, водитель и пассажир автомобиля. На остановке пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как сообщают СМИ и очевидцы в соцсетях, в автомобиле находились молодожены. Сообщалось, что они ехали в ЗАГС. На видео, размещенном в соцсетях, на месте ДТП была девушка в свадебном платье.
Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что на проспекте Косыгина произошло столкновение трех автомобилей – Hyundai, Mercedes и Lexus.
"От удара автомобиль Hyundai перевернулся, вылетев на тротуар. Пострадавших среди пешеходов нет. Травмы средней степени тяжести получили мужчина и женщина, находящиеся в транспортном средстве Hyundai", - говорится в сообщении.