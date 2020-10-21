Белорусская оппозиция заявила о наращивании активности в ближайшую неделю
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной властями акции протеста "Партизанский марш" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока "народного ультиматума" к властям республики 26 октября, заявил в среду член президиума координационного совета Павел Латушко.
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская ранее предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований - отставка белорусского лидера Александра Лукашенко, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".
Выступая на онлайн пресс-конференции, Латушко сообщил, что у оппозиции есть "отработанный план действий" на случай, если Лукашенко откажется покинуть свой пост к 26 октября, однако раскрывать его детали политик не намерен. "Давайте наберемся терпения. Соответствующая программа действий отработана еще на прошлой неделе. Она одобрена всеми лидерами инициатив, структур, которые представляют гражданское общество в Белоруссии – прежде всего, штабом Светланы Тихановской", - заявил Латушко.
Он добавил, что отныне каждый день от оппозиции "будут поступать четкие сигналы". "Наши действия направлены на реализацию этого ультиматума, и власть должна понимать, что количество действий и инициатив будет только нарастать к 26 октября. Главное – это три условия", - добавил член КС белорусской оппозиции.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
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