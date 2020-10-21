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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201021/oppozitsiya-1580896206.html
Белорусская оппозиция заявила о наращивании активности в ближайшую неделю
Белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока "народного ультиматума" к властям республики 26 октября, заявил в среду член... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:51
2020-10-21T19:51
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока "народного ультиматума" к властям республики 26 октября, заявил в среду член президиума координационного совета <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a>.Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> ранее предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований - отставка белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".Он добавил, что отныне каждый день от оппозиции "будут поступать четкие сигналы". "Наши действия направлены на реализацию этого ультиматума, и власть должна понимать, что количество действий и инициатив будет только нарастать к 26 октября. Главное – это три условия", - добавил член КС белорусской оппозиции.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201014/lukashenko-1579846943.html
https://ria.ru/20201020/protesty-1580687001.html
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция заявила о наращивании активности в ближайшую неделю

19:51 21.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной властями акции протеста "Партизанский марш" в Минске
Участники несанкционированной властями акции протеста Партизанский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока "народного ультиматума" к властям республики 26 октября, заявил в среду член президиума координационного совета Павел Латушко.
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская ранее предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований - отставка белорусского лидера Александра Лукашенко, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".

Выступая на онлайн пресс-конференции, Латушко сообщил, что у оппозиции есть "отработанный план действий" на случай, если Лукашенко откажется покинуть свой пост к 26 октября, однако раскрывать его детали политик не намерен. "Давайте наберемся терпения. Соответствующая программа действий отработана еще на прошлой неделе. Она одобрена всеми лидерами инициатив, структур, которые представляют гражданское общество в Белоруссии – прежде всего, штабом Светланы Тихановской", - заявил Латушко.

Он добавил, что отныне каждый день от оппозиции "будут поступать четкие сигналы". "Наши действия направлены на реализацию этого ультиматума, и власть должна понимать, что количество действий и инициатив будет только нарастать к 26 октября. Главное – это три условия", - добавил член КС белорусской оппозиции.
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