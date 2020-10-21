https://ria.ru/20201021/oppozitsiya-1580896206.html

Белорусская оппозиция заявила о наращивании активности в ближайшую неделю

Белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока "народного ультиматума" к властям республики 26 октября, заявил в среду член... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T19:51

2020-10-21T19:51

2020-10-21T19:51

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока "народного ультиматума" к властям республики 26 октября, заявил в среду член президиума координационного совета <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a>.Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> ранее предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований - отставка белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".Он добавил, что отныне каждый день от оппозиции "будут поступать четкие сигналы". "Наши действия направлены на реализацию этого ультиматума, и власть должна понимать, что количество действий и инициатив будет только нарастать к 26 октября. Главное – это три условия", - добавил член КС белорусской оппозиции.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201014/lukashenko-1579846943.html

https://ria.ru/20201020/protesty-1580687001.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире