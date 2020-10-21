https://ria.ru/20201021/nornikel-1580890913.html

Клишас раскритиковал предложение национализировать "Норникель"

Предложение национализировать "Норникель" является безответственной спекуляцией, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T19:15

2020-10-21T19:15

2020-10-21T19:20

андрей клишас

валентина матвиенко

норильский никель

совет федерации рф

красноярский край

норильск

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Предложение национализировать "Норникель" является безответственной спекуляцией, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Ранее в среду на заседании Совфеда сенатор Василий Иконников предложил подумать над возможной национализацией "Норникеля", поскольку, по его словам, дивиденды "Норникеля" сопоставимы бюджету всего <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, при этом городская инфраструктура, социальная сфера находятся в "удручающем состоянии", хотя и сама компания этим пользуется. Спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> не согласилась с этим предложением.По его словам, "Норникель" не раз демонстрировал социально-ориентированный подход к развитию региона и остается ответственным партнером государства в данном вопросе.Клишас отметил также, что правительство Красноярского края благодарно Совету Федерации за предметное обсуждение проблем в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> и Норильском промышленном районе. Краевые власти представят свои предложения в проект постановления верхней палаты по этому вопросу.

https://ria.ru/20201019/nornikel-1580568087.html

красноярский край

норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, валентина матвиенко, норильский никель, совет федерации рф, красноярский край, норильск, экономика