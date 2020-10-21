Клишас раскритиковал предложение национализировать "Норникель"
19:15 21.10.2020 (обновлено: 19:20 21.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Предложение национализировать "Норникель" является безответственной спекуляцией, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее в среду на заседании Совфеда сенатор Василий Иконников предложил подумать над возможной национализацией "Норникеля", поскольку, по его словам, дивиденды "Норникеля" сопоставимы бюджету всего Красноярского края, при этом городская инфраструктура, социальная сфера находятся в "удручающем состоянии", хотя и сама компания этим пользуется. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не согласилась с этим предложением.
"Предложения о национализации "Норникеля" - безответственные спекуляции. "Норникель" - отраслевой лидер в России и мире, имеет огромное значение для экономики и бюджета, стабильная работа предприятия - основа социально-экономического развития норильского промышленного района", - заявил Клишас.
По его словам, "Норникель" не раз демонстрировал социально-ориентированный подход к развитию региона и остается ответственным партнером государства в данном вопросе.
Клишас отметил также, что правительство Красноярского края благодарно Совету Федерации за предметное обсуждение проблем в Норильске и Норильском промышленном районе. Краевые власти представят свои предложения в проект постановления верхней палаты по этому вопросу.
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