Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/nornikel-1580890913.html
Клишас раскритиковал предложение национализировать "Норникель"
Предложение национализировать "Норникель" является безответственной спекуляцией, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:15
2020-10-21T19:20
андрей клишас
валентина матвиенко
норильский никель
совет федерации рф
красноярский край
норильск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1400x0_80_0_0_ce3e6c2129eee026091e320249224ff2.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Предложение национализировать "Норникель" является безответственной спекуляцией, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Ранее в среду на заседании Совфеда сенатор Василий Иконников предложил подумать над возможной национализацией "Норникеля", поскольку, по его словам, дивиденды "Норникеля" сопоставимы бюджету всего <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, при этом городская инфраструктура, социальная сфера находятся в "удручающем состоянии", хотя и сама компания этим пользуется. Спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> не согласилась с этим предложением.По его словам, "Норникель" не раз демонстрировал социально-ориентированный подход к развитию региона и остается ответственным партнером государства в данном вопросе.Клишас отметил также, что правительство Красноярского края благодарно Совету Федерации за предметное обсуждение проблем в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> и Норильском промышленном районе. Краевые власти представят свои предложения в проект постановления верхней палаты по этому вопросу.
https://ria.ru/20201019/nornikel-1580568087.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_250:0:2981:2048_1400x0_80_0_0_83cea8f3e4d033cbe1428735dabaae69.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клишас, валентина матвиенко, норильский никель, совет федерации рф, красноярский край, норильск, экономика

Клишас раскритиковал предложение национализировать "Норникель"

19:15 21.10.2020 (обновлено: 19:20 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Предложение национализировать "Норникель" является безответственной спекуляцией, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее в среду на заседании Совфеда сенатор Василий Иконников предложил подумать над возможной национализацией "Норникеля", поскольку, по его словам, дивиденды "Норникеля" сопоставимы бюджету всего Красноярского края, при этом городская инфраструктура, социальная сфера находятся в "удручающем состоянии", хотя и сама компания этим пользуется. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не согласилась с этим предложением.
"Предложения о национализации "Норникеля" - безответственные спекуляции. "Норникель" - отраслевой лидер в России и мире, имеет огромное значение для экономики и бюджета, стабильная работа предприятия - основа социально-экономического развития норильского промышленного района", - заявил Клишас.
По его словам, "Норникель" не раз демонстрировал социально-ориентированный подход к развитию региона и остается ответственным партнером государства в данном вопросе.
Клишас отметил также, что правительство Красноярского края благодарно Совету Федерации за предметное обсуждение проблем в Норильске и Норильском промышленном районе. Краевые власти представят свои предложения в проект постановления верхней палаты по этому вопросу.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 23:58
"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
 
Андрей КлишасВалентина МатвиенкоНорильский никельСовет Федерации РФКрасноярский крайНорильскЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
Лента новостейМолния