https://ria.ru/20201021/nikitamikhalkov-1580856591.html

Близкие, друзья и коллеги поздравили Никиту Михалкова с юбилеем

Сегодня у Никиты Михалкова день рождения. Народному артисту РСФСР и кинорежиссеру исполнилось 75 лет. С самого утра он получает в Сети поздравления от друзей,... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:45

2020-10-21T18:45

2020-10-21T18:45

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. Сегодня у Никиты Михалкова день рождения. Народному артисту РСФСР и кинорежиссеру исполнилось 75 лет. С самого утра он получает в Сети поздравления от друзей, коллег и близких. Кто и что пожелал создателю таких фильмов, как "Пять вечеров", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Утомленные солнцем", "12", "Сибирский цирюльник" и многих других, — в подборке РИА Новости.Татьяна МихалковаАнна МихалковаНадежда МихалковаЕгор КончаловскийИгорь НиколаевАлександр БуйновСветлана Дружинина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, татьяна михалкова, светлана дружинина, анна михалкова, никита михалков, егор кончаловский (георгий михалков), александр буйнов, игорь николаев