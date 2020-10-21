Близкие, друзья и коллеги поздравили Никиту Михалкова с юбилеем
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНикита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Сегодня у Никиты Михалкова день рождения. Народному артисту РСФСР и кинорежиссеру исполнилось 75 лет. С самого утра он получает в Сети поздравления от друзей, коллег и близких. Кто и что пожелал создателю таких фильмов, как "Пять вечеров", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Утомленные солнцем", "12", "Сибирский цирюльник" и многих других, — в подборке РИА Новости.
Татьяна Михалкова
"Никита, с днем рождения! Даже на детской фотографии видно, что ты борец. У тебя всегда все в борьбе, но, мне кажется, главная твоя сила, что ты творец и созидатель, потрясающий артист и режиссер. Создал около 90 фильмов. У тебя масса идей, задумок и планов. Крепкого здоровья. Мы тебя очень любим. P.S. Еще потанцуем".
Анна Михалкова
"Мне всегда очень сложно про тебя что-то говорить, потому что никакие слова не смогут описать мою любовь к тебе. Она всегда безусловна. Просто будь здоров. С днем рождения, мой герой!"
Надежда Михалкова
"Обожаю этот хулиганский, озорной взгляд и улыбку. С днем рождения, пап!"
Егор Кончаловский
"Сегодня моему замечательному дяде Никите Михалкову 75 лет. Как быстро прошли эти годы. Всю свою жизнь я его знал, и он очень сильно в свое время на меня повлиял. Давайте пожелаем Никите Сергеевичу многих лет жизни, здоровья, гармонии и замечательных произведений искусства, которыми он знаменит. С юбилеем, дорогой Никита".
Игорь Николаев
"Сегодня большой юбилей мастера, создавшего шедевры российского кино мирового уровня. Как же все мы ждали нового фильма от Никиты Михалкова: "Раба любви", ""Неоконченную пьесу", "Своего среди чужих", "Обломова", и, наконец, "Оскара" за картину "Утомленные солнцем". Горжусь, счастлив знать лично, желаю счастья, здоровья и жажды творчества".
Александр Буйнов
"Сегодня юбилей у человека, обладающего невероятной харизмой, Никиты Сергеевича Михалкова. Не буду перечислять все его режиссерские и актерские работы, достаточно навскидку вспомнить "Чужой среди своих", "Утомленные солнцем", "Двенадцать". Бесконечен список фильмов, где он был режиссером и актером".
Светлана Дружинина
"Никиту Михалкова часто называют императором отечественного кино, легендой кинематографа, и просто баловнем судьбы. Хотя всю свою жизнь и карьеру он строил сам, без помощи именитой родни. Режиссер, продюсер, актер, сценарист, руководитель кинокомпании, председатель Союза кинематографистов России, отец, муж, дедушка. А сегодня к многочисленным званиям прибавилось еще одно – Герой Труда (звание присвоено В.В. Путиным). Мы с Анатолием Михайловичем сердечно благодарим за доброе отношение к нам, за помощь в творческих делах и в очередной раз признаемся в любви. Дай Бог здоровья, силы духа и удачи. С 75-летием!"