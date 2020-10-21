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https://ria.ru/20201021/nikitamikhalkov-1580856591.html
Близкие, друзья и коллеги поздравили Никиту Михалкова с юбилеем
Сегодня у Никиты Михалкова день рождения. Народному артисту РСФСР и кинорежиссеру исполнилось 75 лет. С самого утра он получает в Сети поздравления от друзей,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:45
2020-10-21T18:45
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. Сегодня у Никиты Михалкова день рождения. Народному артисту РСФСР и кинорежиссеру исполнилось 75 лет. С самого утра он получает в Сети поздравления от друзей, коллег и близких. Кто и что пожелал создателю таких фильмов, как "Пять вечеров", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Утомленные солнцем", "12", "Сибирский цирюльник" и многих других, — в подборке РИА Новости.Татьяна МихалковаАнна МихалковаНадежда МихалковаЕгор КончаловскийИгорь НиколаевАлександр БуйновСветлана Дружинина
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кино и сериалы, новости культуры, татьяна михалкова, светлана дружинина, анна михалкова, никита михалков, егор кончаловский (георгий михалков), александр буйнов, игорь николаев

Близкие, друзья и коллеги поздравили Никиту Михалкова с юбилеем

18:45 21.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНикита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Никита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Сегодня у Никиты Михалкова день рождения. Народному артисту РСФСР и кинорежиссеру исполнилось 75 лет. С самого утра он получает в Сети поздравления от друзей, коллег и близких. Кто и что пожелал создателю таких фильмов, как "Пять вечеров", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Утомленные солнцем", "12", "Сибирский цирюльник" и многих других, — в подборке РИА Новости.

Татьяна Михалкова

"Никита, с днем рождения! Даже на детской фотографии видно, что ты борец. У тебя всегда все в борьбе, но, мне кажется, главная твоя сила, что ты творец и созидатель, потрясающий артист и режиссер. Создал около 90 фильмов. У тебя масса идей, задумок и планов. Крепкого здоровья. Мы тебя очень любим. P.S. Еще потанцуем".
Татьяна Михалкова
актриса, жена

Анна Михалкова

"Мне всегда очень сложно про тебя что-то говорить, потому что никакие слова не смогут описать мою любовь к тебе. Она всегда безусловна. Просто будь здоров. С днем рождения, мой герой!"
Анна Михалкова
актриса, дочь

Надежда Михалкова

"Обожаю этот хулиганский, озорной взгляд и улыбку. С днем рождения, пап!"
Надежда Михалкова
актриса, дочь

Егор Кончаловский

"Сегодня моему замечательному дяде Никите Михалкову 75 лет. Как быстро прошли эти годы. Всю свою жизнь я его знал, и он очень сильно в свое время на меня повлиял. Давайте пожелаем Никите Сергеевичу многих лет жизни, здоровья, гармонии и замечательных произведений искусства, которыми он знаменит. С юбилеем, дорогой Никита".
Егор Кончаловский
актер, режиссер, сценарист, продюсер, племянник

Игорь Николаев

"Сегодня большой юбилей мастера, создавшего шедевры российского кино мирового уровня. Как же все мы ждали нового фильма от Никиты Михалкова: "Раба любви", ""Неоконченную пьесу", "Своего среди чужих", "Обломова", и, наконец, "Оскара" за картину "Утомленные солнцем". Горжусь, счастлив знать лично, желаю счастья, здоровья и жажды творчества".
Игорь Николаев
композитор

Александр Буйнов

"Сегодня юбилей у человека, обладающего невероятной харизмой, Никиты Сергеевича Михалкова. Не буду перечислять все его режиссерские и актерские работы, достаточно навскидку вспомнить "Чужой среди своих", "Утомленные солнцем", "Двенадцать". Бесконечен список фильмов, где он был режиссером и актером".
Александр Буйнов
певец

Светлана Дружинина

"Никиту Михалкова часто называют императором отечественного кино, легендой кинематографа, и просто баловнем судьбы. Хотя всю свою жизнь и карьеру он строил сам, без помощи именитой родни. Режиссер, продюсер, актер, сценарист, руководитель кинокомпании, председатель Союза кинематографистов России, отец, муж, дедушка. А сегодня к многочисленным званиям прибавилось еще одно – Герой Труда (звание присвоено В.В. Путиным). Мы с Анатолием Михайловичем сердечно благодарим за доброе отношение к нам, за помощь в творческих делах и в очередной раз признаемся в любви. Дай Бог здоровья, силы духа и удачи. С 75-летием!"
Светлана Дружинина
режиссер
 
КультураКино и сериалыНовости культурыТатьяна МихалковаСветлана ДружининаАнна МихалковаНикита МихалковЕгор Кончаловский (Георгий Михалков)Александр БуйновИгорь Николаев
 
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