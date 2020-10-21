https://ria.ru/20201021/naznacheniya-1580843988.html
Госдума приняла в I чтении проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР: теперь президент... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:45
2020-10-21T15:45
2020-10-21T15:45
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о новом порядке назначения руководителей <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и СВР: теперь президент перед назначением будет проводить консультации с <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a>.Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке". Автором инициативы стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, политика