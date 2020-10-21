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Европейские члены НАТО и Канада увеличили расходы на оборону
Европейские члены НАТО и Канада в 2020 году увеличили расходы на оборону на 4,3%, сообщил на пресс-конференции перед началом встречи глав минобороны НАТО... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:29
2020-10-21T13:29
нато
канада
йенс столтенберг
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Европейские члены <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> в 2020 году увеличили расходы на оборону на 4,3%, сообщил на пресс-конференции перед началом встречи глав минобороны НАТО генеральный секретарь <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a>."Это увеличение составило 4,3%. Это уже шестой год увеличения расходов европейскими союзниками и Канадой, мы ожидаем, что эта тенденция сохранится", - сказал Столтенберг.По его словам, союзники продолжат усиливать инвестирование в "силы и средства, а также в участие в операциях".
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нато, канада, йенс столтенберг, в мире

Европейские члены НАТО и Канада увеличили расходы на оборону

13:29 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Европейские члены НАТО и Канада в 2020 году увеличили расходы на оборону на 4,3%, сообщил на пресс-конференции перед началом встречи глав минобороны НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
"Это увеличение составило 4,3%. Это уже шестой год увеличения расходов европейскими союзниками и Канадой, мы ожидаем, что эта тенденция сохранится", - сказал Столтенберг.
По его словам, союзники продолжат усиливать инвестирование в "силы и средства, а также в участие в операциях".
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В НАТО оценили возможность интеграции турецких С-400 в оборону альянса
 
НАТОКанадаЙенс СтолтенбергВ мире
 
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