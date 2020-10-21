https://ria.ru/20201021/nato-1580813107.html

Европейские члены НАТО и Канада увеличили расходы на оборону

Европейские члены НАТО и Канада в 2020 году увеличили расходы на оборону на 4,3%, сообщил на пресс-конференции перед началом встречи глав минобороны НАТО... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:29

2020-10-21T13:29

2020-10-21T13:29

нато

канада

йенс столтенберг

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Европейские члены <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> в 2020 году увеличили расходы на оборону на 4,3%, сообщил на пресс-конференции перед началом встречи глав минобороны НАТО генеральный секретарь <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a>."Это увеличение составило 4,3%. Это уже шестой год увеличения расходов европейскими союзниками и Канадой, мы ожидаем, что эта тенденция сохранится", - сказал Столтенберг.По его словам, союзники продолжат усиливать инвестирование в "силы и средства, а также в участие в операциях".

https://ria.ru/20201021/nato-1580803175.html

канада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, канада, йенс столтенберг, в мире