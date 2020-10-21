https://ria.ru/20201021/nato-1580803175.html

В НАТО оценили возможность интеграции турецких С-400 в оборону альянса

Приобретенные Турцией у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:45

2020-10-21T12:45

2020-10-21T19:55

йенс столтенберг

сша

с-400 «триумф»

нато

турция

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Приобретенные <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турцией</a> у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>, альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных вариантов, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.<a href="https://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg" target="_blank">Столтенберг</a> напомнил о заявлениях США о том, что за такими действиями могут последовать санкции. "Я поддерживаю усилия по нахождению альтернативных вариантов", - подчеркнул он.Генсек также пояснил, что поддерживает контакты между Турцией и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по развертыванию систем Patriot, а Анкара работает с европейскими членами НАТО, чтобы развернуть франко-итальянскую систему ПВО.Генсек НАТО признал, что страны сами решают, какое вооружение приобретать, "но важно обеспечивать необходимую совместимость в рамках НАТО".

https://ria.ru/20201019/nato-1580540258.html

сша

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йенс столтенберг, сша, с-400 «триумф», нато, турция, в мире