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В НАТО оценили возможность интеграции турецких С-400 в оборону альянса
Приобретенные Турцией у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:45
2020-10-21T19:55
йенс столтенберг
сша
с-400 «триумф»
нато
турция
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Приобретенные <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турцией</a> у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>, альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных вариантов, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.<a href="https://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg" target="_blank">Столтенберг</a> напомнил о заявлениях США о том, что за такими действиями могут последовать санкции. "Я поддерживаю усилия по нахождению альтернативных вариантов", - подчеркнул он.Генсек также пояснил, что поддерживает контакты между Турцией и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по развертыванию систем Patriot, а Анкара работает с европейскими членами НАТО, чтобы развернуть франко-итальянскую систему ПВО.Генсек НАТО признал, что страны сами решают, какое вооружение приобретать, "но важно обеспечивать необходимую совместимость в рамках НАТО".
https://ria.ru/20201019/nato-1580540258.html
сша
турция
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йенс столтенберг, сша, с-400 «триумф», нато, турция, в мире

В НАТО оценили возможность интеграции турецких С-400 в оборону альянса

12:45 21.10.2020 (обновлено: 19:55 21.10.2020)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Приобретенные Турцией у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных вариантов, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я озабочен решением Турции о покупке С-400 и неоднократно поднимал этот вопрос в ходе встреч в Анкаре. Эта система не может быть интегрирована в единую систему ПВО НАТО", – сказал он перед началом двухдневного заседания глав минобороны НАТО в режиме видеоконференции.

Столтенберг напомнил о заявлениях США о том, что за такими действиями могут последовать санкции. "Я поддерживаю усилия по нахождению альтернативных вариантов", - подчеркнул он.
Генсек также пояснил, что поддерживает контакты между Турцией и США по развертыванию систем Patriot, а Анкара работает с европейскими членами НАТО, чтобы развернуть франко-итальянскую систему ПВО.
Генсек НАТО признал, что страны сами решают, какое вооружение приобретать, "но важно обеспечивать необходимую совместимость в рамках НАТО".
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Йенс СтолтенбергСШАС-400 «Триумф»НАТОТурцияВ мире
 
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