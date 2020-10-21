https://ria.ru/20201021/medal-1580798562.html

Минпросвещения изменило дизайн медали "За особые успехи в учении"

Минпросвещения РФ изменило дизайн медали "За особые успехи в учении", которую получают выпускники-отличники школ, теперь на реверсе будет изображена... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:25

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Минпросвещения РФ изменило дизайн медали "За особые успехи в учении", которую получают выпускники-отличники школ, теперь на реверсе будет изображена раскрывающаяся книга, обрамленная пальмовой ветвью, соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как следует из приложения, на аверсе медали изображен герб РФ, на реверсе по верхней части медали идет надпись "За особые успехи в учении", по центру расположено "стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей, обрамленной по краю окружности декоративной пальмовой ветвью.

https://ria.ru/20201020/uchitel-1580687117.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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