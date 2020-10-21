https://ria.ru/20201021/mashina-1580753425.html
В МЧС рассказали, сколько времени есть на спасение горящей машины
Если в вашем автомобиле произошло возгорание, есть только несколько минут на то, чтобы его ликвидировать, иначе транспортное средство может сгореть полностью за РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T04:05
2020-10-21T04:05
2020-10-21T04:05
россия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Если в вашем автомобиле произошло возгорание, есть только несколько минут на то, чтобы его ликвидировать, иначе транспортное средство может сгореть полностью за четыре-шесть минут, а для тушения возможного пожара лучше возить с собой порошковый огнетушитель, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Спасатели отметили, что основные причины возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем и техническая неисправность самого транспортного средства.Специалисты напомнили, что в каждом автомобиле должен быть огнетушитель. Он, в первую очередь, должен быть безопасен для самого водителя, поэтому предпочтение стоит отдавать порошковому устройству. "Да, он может испачкать салон и даже кузов машины так, что отмыть бывает очень сложно, зато порошковые огнетушители максимально эффективны на дороге и требуют - это важно! - минимальных знаний о том, как же это устройство использовать", - добавили в пресс-службе.Углекислотные огнетушители тоже допустимы для автомобиля. Но они не позволяют, например, слегка приоткрыв крышку капота, ликвидировать начинающееся возгорание. Раструб устройства необходимо поворачивать строго в сторону огня и надежно фиксировать, иначе охлажденная до минус 75 градусов пена попадет на автомобилиста. "Холодовые ожоги очень неприятны. Кроме того, углекислотная смесь, выбрасываемая под большим напором из раструба, содержит токсические вещества, и не всегда ветер дует в нужную сторону", - отметили в ведомстве.Специалисты напоминают, что в легковом автомобиле должен быть огнетушитель с массой огнетушащего вещества от двух килограмм, для внедорожников - от трех килограмм, а владельцам микроавтобусов и грузовиков настоятельно рекомендуются более объемные огнетушители - от пяти килограмм.
https://ria.ru/20190103/1549010598.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Если в вашем автомобиле произошло возгорание, есть только несколько минут на то, чтобы его ликвидировать, иначе транспортное средство может сгореть полностью за четыре-шесть минут, а для тушения возможного пожара лучше возить с собой порошковый огнетушитель, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Москве
.
"В преддверии заморозков и появления первого снега практически все автомобилисты озабочены тем, когда же следует менять резину, какую лучше выбрать и где выгоднее ее купить. И порой забывают о другой очень важной проблеме: при пожаре машина выгорает за четыре-шесть минут. Полностью", - сообщили в ведомстве.
Спасатели отметили, что основные причины возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем и техническая неисправность самого транспортного средства.
Специалисты напомнили, что в каждом автомобиле должен быть огнетушитель. Он, в первую очередь, должен быть безопасен для самого водителя, поэтому предпочтение стоит отдавать порошковому устройству. "Да, он может испачкать салон и даже кузов машины так, что отмыть бывает очень сложно, зато порошковые огнетушители максимально эффективны на дороге и требуют - это важно! - минимальных знаний о том, как же это устройство использовать", - добавили в пресс-службе.
Углекислотные огнетушители тоже допустимы для автомобиля. Но они не позволяют, например, слегка приоткрыв крышку капота, ликвидировать начинающееся возгорание. Раструб устройства необходимо поворачивать строго в сторону огня и надежно фиксировать, иначе охлажденная до минус 75 градусов пена попадет на автомобилиста. "Холодовые ожоги очень неприятны. Кроме того, углекислотная смесь, выбрасываемая под большим напором из раструба, содержит токсические вещества, и не всегда ветер дует в нужную сторону", - отметили в ведомстве.
Специалисты напоминают, что в легковом автомобиле должен быть огнетушитель с массой огнетушащего вещества от двух килограмм, для внедорожников - от трех килограмм, а владельцам микроавтобусов и грузовиков настоятельно рекомендуются более объемные огнетушители - от пяти килограмм.