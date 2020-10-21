https://ria.ru/20201021/ledokoly-1580812210.html
Мишустин рассказал о развитии парка атомных ледоколов в России
Развитие парка атомных ледоколов раскроет транспортный потенциал Севморпути и обеспечит первенство России в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:23
2020-10-21T13:23
2020-10-21T13:23
россия
атомфлот
арктика
михаил мишустин
арктика (ледокол)
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579527941_0:56:3218:1866_1400x0_80_0_0_4e7b2b2152f3a6445f1e979c1d08363e.jpg
<strong>МУРМАНСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Развитие парка атомных ледоколов раскроет транспортный потенциал Севморпути и обеспечит первенство России в Арктике, заявил премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> на церемонии поднятия флага на ледоколе "<a href="https://ria.ru/product_Arktika_ledokol" target="_blank">Арктика</a>" в Мурманске.Новый, самый мощный в мире головной универсальный атомоход "Арктика" проекта 22220 в среду официально вошел в состав российского атомного флота - подписан акт приемки, на судне поднят государственный флаг РФ. Флаг на ледоколе подняли в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина. Акт приема-передачи подписали гендиректоры "Атомфлота" Мустафа Кашка и "Балтийского завода" Алексей Кадилов."Строительство этого судна потребовало больших усилий и слаженной работы, тем более что первый этап совпал с введением антироссийских санкций. Но несмотря на это, ледокол построен и, что очень важно, на российских верфях. Это еще одно подтверждение больших возможностей российских ученых и специалистов в атомном судостроении", - добавил премьер-министр."Развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского путин, усилит интересы международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечит первенство России в <a href="https://ria.ru/location_Arktika" target="_blank">Арктике</a> - стратегически важном для нас регионе", - заключил Мишустин.Мишустин поблагодарил ученых, инженеров, конструкторов и всех, кто был причастен к реализации проекта и пожелал всем успехов, а новому ледоколу "Арктика" - "как говорят, семь футов под килем".Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Ледокол "Арктика" на прошлой неделе прибыл в порт приписки <a href="https://ria.ru/location_Murmansk" target="_blank">Мурманск</a> после ледовых испытаний. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом". За 21 сутки атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. В ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.
https://ria.ru/20200210/1564361815.html
россия
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579527941_114:0:2845:2048_1400x0_80_0_0_ab4f08e5c71c76a4f90b722f0451cca4.jpg
Мишустин принимает ледокол "Арктика"
Мишустин принимает ледокол "Арктика"
2020-10-21T13:23
true
PT1M07S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, атомфлот, арктика, михаил мишустин, арктика (ледокол), балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
МУРМАНСК, 21 окт - РИА Новости.
Развитие парка атомных ледоколов раскроет транспортный потенциал Севморпути и обеспечит первенство России в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
на церемонии поднятия флага на ледоколе "Арктика
" в Мурманске.
Новый, самый мощный в мире головной универсальный атомоход "Арктика" проекта 22220 в среду официально вошел в состав российского атомного флота - подписан акт приемки, на судне поднят государственный флаг РФ. Флаг на ледоколе подняли в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина. Акт приема-передачи подписали гендиректоры "Атомфлота" Мустафа Кашка и "Балтийского завода" Алексей Кадилов.
"Наша страна - бесспорный лидер в освоении северных территорий. Мы гордимся, что Россия единственная в мире смогла создать атомный ледокольный флот. И сейчас в его состав мы принимаем еще один универсальный атомный ледокол "Арктика". Он станет головным из пяти судов - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка" - уникальная серия, которая предназначена для работы на Северном морском пути. У ледокола инновационное оборудование, мощный двигатель, это позволяет использовать его везде - и во льдах, и на воде, на глубоководных и мелководных трассах", - сказал Мишустин.
"Строительство этого судна потребовало больших усилий и слаженной работы, тем более что первый этап совпал с введением антироссийских санкций. Но несмотря на это, ледокол построен и, что очень важно, на российских верфях. Это еще одно подтверждение больших возможностей российских ученых и специалистов в атомном судостроении", - добавил премьер-министр.
"Развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского путин, усилит интересы международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечит первенство России в Арктике
- стратегически важном для нас регионе", - заключил Мишустин.
Мишустин поблагодарил ученых, инженеров, конструкторов и всех, кто был причастен к реализации проекта и пожелал всем успехов, а новому ледоколу "Арктика" - "как говорят, семь футов под килем".
Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ледокол "Арктика" на прошлой неделе прибыл в порт приписки Мурманск
после ледовых испытаний. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом". За 21 сутки атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. В ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.