https://ria.ru/20201021/ledokoly-1580812210.html

Мишустин рассказал о развитии парка атомных ледоколов в России

Развитие парка атомных ледоколов раскроет транспортный потенциал Севморпути и обеспечит первенство России в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:23

2020-10-21T13:23

2020-10-21T13:23

россия

атомфлот

арктика

михаил мишустин

арктика (ледокол)

балтийский завод

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579527941_0:56:3218:1866_1400x0_80_0_0_4e7b2b2152f3a6445f1e979c1d08363e.jpg

<strong>МУРМАНСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Развитие парка атомных ледоколов раскроет транспортный потенциал Севморпути и обеспечит первенство России в Арктике, заявил премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> на церемонии поднятия флага на ледоколе "<a href="https://ria.ru/product_Arktika_ledokol" target="_blank">Арктика</a>" в Мурманске.Новый, самый мощный в мире головной универсальный атомоход "Арктика" проекта 22220 в среду официально вошел в состав российского атомного флота - подписан акт приемки, на судне поднят государственный флаг РФ. Флаг на ледоколе подняли в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина. Акт приема-передачи подписали гендиректоры "Атомфлота" Мустафа Кашка и "Балтийского завода" Алексей Кадилов."Строительство этого судна потребовало больших усилий и слаженной работы, тем более что первый этап совпал с введением антироссийских санкций. Но несмотря на это, ледокол построен и, что очень важно, на российских верфях. Это еще одно подтверждение больших возможностей российских ученых и специалистов в атомном судостроении", - добавил премьер-министр."Развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского путин, усилит интересы международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечит первенство России в <a href="https://ria.ru/location_Arktika" target="_blank">Арктике</a> - стратегически важном для нас регионе", - заключил Мишустин.Мишустин поблагодарил ученых, инженеров, конструкторов и всех, кто был причастен к реализации проекта и пожелал всем успехов, а новому ледоколу "Арктика" - "как говорят, семь футов под килем".Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Ледокол "Арктика" на прошлой неделе прибыл в порт приписки <a href="https://ria.ru/location_Murmansk" target="_blank">Мурманск</a> после ледовых испытаний. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом". За 21 сутки атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. В ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.

https://ria.ru/20200210/1564361815.html

россия

арктика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мишустин принимает ледокол "Арктика" Мишустин принимает ледокол "Арктика" 2020-10-21T13:23 true PT1M07S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, атомфлот, арктика, михаил мишустин, арктика (ледокол), балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность