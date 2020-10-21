https://ria.ru/20201021/ledokol-1580863393.html

Мишустин назвал новый ледокол "Арктика" произведением искусства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал введённый в среду в строй головной ледокол "Арктика" "замечательным произведением искусства", который показывает, на... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:07

2020-10-21T17:07

2020-10-21T17:07

россия

атомфлот

михаил мишустин

арктика (ледокол)

балтийский завод

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

мурманск

безопасность

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<strong>МУРМАНСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> назвал введённый в среду в строй головной ледокол "<a href="https://ria.ru/product_Arktika_ledokol" target="_blank">Арктика</a>" "замечательным произведением искусства", который показывает, на что способны российские учёные и инженеры.Атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 в минувший понедельник прибыл в порт приписки Мурманск после ледовых испытаний. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП "<a href="https://ria.ru/organization_Atomflot" target="_blank">Атомфлот</a>" госкорпорации "<a href="https://ria.ru/organization_Rosatom" target="_blank">Росатом</a>".Как ранее сообщали в "Атомфлоте", за 21 сутки атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. Ледокол 22 сентября вышел от достроечной набережной Балтийского завода в Санкт-Петербурге в направлении <a href="https://ria.ru/location_Murmansk" target="_blank">Мурманска</a>. В ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса.Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20200210/1564361815.html

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Мишустин принимает ледокол "Арктика" Мишустин принимает ледокол "Арктика" 2020-10-21T17:07 true PT1M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, атомфлот, михаил мишустин, арктика (ледокол), балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск, безопасность