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Мишустин назвал новый ледокол "Арктика" произведением искусства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал введённый в среду в строй головной ледокол "Арктика" "замечательным произведением искусства", который показывает, на... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:07
2020-10-21T17:07
россия
атомфлот
михаил мишустин
арктика (ледокол)
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мурманск
безопасность
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<strong>МУРМАНСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> назвал введённый в среду в строй головной ледокол "<a href="https://ria.ru/product_Arktika_ledokol" target="_blank">Арктика</a>" "замечательным произведением искусства", который показывает, на что способны российские учёные и инженеры.Атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 в минувший понедельник прибыл в порт приписки Мурманск после ледовых испытаний. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП "<a href="https://ria.ru/organization_Atomflot" target="_blank">Атомфлот</a>" госкорпорации "<a href="https://ria.ru/organization_Rosatom" target="_blank">Росатом</a>".Как ранее сообщали в "Атомфлоте", за 21 сутки атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. Ледокол 22 сентября вышел от достроечной набережной Балтийского завода в Санкт-Петербурге в направлении <a href="https://ria.ru/location_Murmansk" target="_blank">Мурманска</a>. В ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса.Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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россия
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РИА Новости
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Мишустин принимает ледокол "Арктика"
Мишустин принимает ледокол "Арктика"
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россия, атомфлот, михаил мишустин, арктика (ледокол), балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск, безопасность

Мишустин назвал новый ледокол "Арктика" произведением искусства

17:07 21.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал введённый в среду в строй головной ледокол "Арктика" "замечательным произведением искусства", который показывает, на что способны российские учёные и инженеры.

"Мы побывали сегодня на ледоколе "Арктика", этом замечательном произведении искусства. Мы сегодня увидели и вклад мощный научной базы. Это также показывает, на что способны российские учёные, инженеры. Мы сегодня поздравили всех тех, кто работал: капитана корабля, экипаж, которые сегодня ввели в действие мощный ледокол", - сказал Мишустин на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 в минувший понедельник прибыл в порт приписки Мурманск после ледовых испытаний. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом".
Как ранее сообщали в "Атомфлоте", за 21 сутки атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. Ледокол 22 сентября вышел от достроечной набережной Балтийского завода в Санкт-Петербурге в направлении Мурманска. В ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса.
Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.
Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Как это устроено: атомный ледокол Арктика. AR-реконструкция - РИА Новости, 1920, 10.02.2020
10 февраля, 12:00
Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.
 
РоссияАтомфлотМихаил МишустинАрктика (ледокол)Балтийский заводГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МурманскБезопасность
 
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