Мишустин назвал новый ледокол "Арктика" произведением искусства
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
МУРМАНСК, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал введённый в среду в строй головной ледокол "Арктика" "замечательным произведением искусства", который показывает, на что способны российские учёные и инженеры.
"Мы побывали сегодня на ледоколе "Арктика", этом замечательном произведении искусства. Мы сегодня увидели и вклад мощный научной базы. Это также показывает, на что способны российские учёные, инженеры. Мы сегодня поздравили всех тех, кто работал: капитана корабля, экипаж, которые сегодня ввели в действие мощный ледокол", - сказал Мишустин на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Как ранее сообщали в "Атомфлоте", за 21 сутки атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. Ледокол 22 сентября вышел от достроечной набережной Балтийского завода в Санкт-Петербурге в направлении Мурманска. В ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса.
Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.
Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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