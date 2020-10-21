Самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика" ввели в строй в Мурманске
12:08 21.10.2020 (обновлено: 14:37 21.10.2020)
МУРМАНСК, 21 окт — РИА Новости. Самый мощный в мире атомоход "Арктика", головное судно проекта 22220, официально вошел в состав российского атомного флота, передает корреспондент РИА Новости.
Гендиректоры "Атомфлота" Мустафа Кашка и "Балтийского завода" Алексей Кадилов подписали в порту Мурманска акт приема-передачи. На ледоколе подняли государственный флаг России.
На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
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Атомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНа атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
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На атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЦентральный пульт управления на атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
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Центральный пульт управления на атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Алексей ДаничевЛедокол "Арктика" отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
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Ледокол "Арктика" отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
2 из 7
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
3 из 7
Атомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
4 из 7
На атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
5 из 7
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
6 из 7
Центральный пульт управления на атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
7 из 7
Ледокол "Арктика" отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные. Они призваны обеспечить лидерство России в Арктике и смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров.
"Арктика", длина которого — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, на прошлой неделе прибыл в порт приписки Мурманск после испытаний. Судно отшвартовалось у причалов базы ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом".
За три недели атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. Во время проверки систем и оборудования в ледовых условиях он достиг географической точки Северного полюса.
10 февраля, 12:00Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.