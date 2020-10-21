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https://ria.ru/20201021/ledokol-1580794185.html
Самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика" ввели в строй в Мурманске
Самый мощный в мире атомоход "Арктика", головное судно проекта 22220, официально вошел в состав российского атомного флота, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:08
2020-10-21T14:37
атомфлот
михаил мишустин
арктика (ледокол)
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мурманск
безопасность
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<strong>МУРМАНСК, 21 окт — РИА Новости.</strong> Самый мощный в мире атомоход "<a href="https://ria.ru/product_Arktika_ledokol" target="_blank">Арктика</a>", головное судно проекта 22220, официально вошел в состав российского атомного флота, передает корреспондент РИА Новости.Гендиректоры "Атомфлота" Мустафа Кашка и "Балтийского завода" Алексей Кадилов подписали в порту Мурманска акт приема-передачи. На ледоколе подняли государственный флаг России. На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>. Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные. Они призваны обеспечить лидерство России в Арктике и смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров."Арктика", длина которого — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, на прошлой неделе прибыл в порт приписки <u><a href="https://ria.ru/location_Murmansk">Мурманск</a></u> после испытаний. Судно отшвартовалось у причалов базы ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом".За три недели атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. Во время проверки систем и оборудования в ледовых условиях он достиг географической точки Северного полюса.
https://ria.ru/20200210/1564361815.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Мишустин принимает ледокол "Арктика"
Мишустин принимает ледокол "Арктика"
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атомфлот, михаил мишустин, арктика (ледокол), балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск, безопасность

Самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика" ввели в строй в Мурманске

12:08 21.10.2020 (обновлено: 14:37 21.10.2020)
 
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МУРМАНСК, 21 окт — РИА Новости. Самый мощный в мире атомоход "Арктика", головное судно проекта 22220, официально вошел в состав российского атомного флота, передает корреспондент РИА Новости.
Гендиректоры "Атомфлота" Мустафа Кашка и "Балтийского завода" Алексей Кадилов подписали в порту Мурманска акт приема-передачи. На ледоколе подняли государственный флаг России.
На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска
1 из 7
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска
2 из 7
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
Атомный ледокол Арктика в порту Мурманска
3 из 7
Атомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНа атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
На атомном ледоколе Арктика, который прибыл в Мурманск
4 из 7
На атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска
5 из 7
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЦентральный пульт управления на атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
Центральный пульт управления на атомном ледоколе Арктика, который прибыл в Мурманск
6 из 7
Центральный пульт управления на атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей ДаничевЛедокол "Арктика" отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
Ледокол Арктика отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
7 из 7
Ледокол "Арктика" отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
1 из 7
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
2 из 7
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
3 из 7
Атомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
4 из 7
На атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
5 из 7
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
6 из 7
Центральный пульт управления на атомном ледоколе "Арктика", который прибыл в Мурманск. Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 7
Ледокол "Арктика" отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные. Они призваны обеспечить лидерство России в Арктике и смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров.
"Арктика", длина которого — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, на прошлой неделе прибыл в порт приписки Мурманск после испытаний. Судно отшвартовалось у причалов базы ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом".
За три недели атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. Во время проверки систем и оборудования в ледовых условиях он достиг географической точки Северного полюса.
Как это устроено: атомный ледокол Арктика. AR-реконструкция - РИА Новости, 1920, 10.02.2020
10 февраля, 12:00
Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.
 
АтомфлотМихаил МишустинАрктика (ледокол)Балтийский заводГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МурманскБезопасность
 
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