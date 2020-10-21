https://ria.ru/20201021/kuski-1580907760.html

Латушко заявил, что оппозиция не будет "рвать на куски" Лукашенко

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что противники действующей власти не ставят своей целью тотальную люстрацию... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T21:31

2020-10-21T21:31

2020-10-21T21:31

протесты в белоруссии

павел латушко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что противники действующей власти не ставят своей целью тотальную люстрацию и "никто не собирается рвать на куски" президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Во вторник Лукашенко заявил, что ради себя не держится за власть "посиневшими руками", но его беспокоит будущее людей в стране, если к власти придет нынешняя оппозиция. В частности, он предположил, что в случае смены власти нынешняя оппозиция "порвет на куски" чиновников и его сторонников.По его словам, в случае прихода к власти оппозиции, "к власти придут люди, которые будут очень строго и четко соблюдать конституцию, избирательное и уголовное законодательство, административный кодекс и все другие законодательные акты".Говоря о возможности работы нынешних чиновников при смене власти, он сказал, что "все профессионалы, все, кто готов служить не конкретному лицу, а народу и государству, будут востребованы и, безусловно, будут использованы и новой властью, это нормальный процесс".Латушко также напомнил, что оппозиция всегда выступала за мирные протесты. Политик подчеркнул, что власть пытается убедить в обратном граждан, используя пропагандистские инструменты, а некоторые чиновники МВД - показывая якобы настроенность людей на сопротивление правоохранителям. "Пропаганда пытается представить манифестантов как людей, которые хотят силовым методом бороться с органами правопорядка, хочет представить как шовинистов, националистов, чуть ли не последователей нацизма... И это ведет к определенному разделу, расколу в обществе", - подчеркнул Латушко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе Тихановской объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

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https://ria.ru/20201020/baginskaya-1580721697.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, в мире