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Туризм
https://ria.ru/20201021/kurorty-1580775725.html
Туроператоры оценили спрос на российские горнолыжные курорты
Туроператоры отмечают рост бронирований на горнолыжные курорты России, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:14
2020-10-21T11:14
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>Туроператоры отмечают рост бронирований на горнолыжные курорты России, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53059.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Из-за закрытия границ Евросоюза для россиян в зимнем сезоне будут недоступны склоны Франции, Австрии, Италии, Швейцарии, Андорры, Болгарии и Северной Европы. Поэтому участники рынка прогнозируют удвоение спроса на зимний отдых в предгорьях нашей страны.Публика, которая привыкла к европейским стандартам катания, устремится в Сочи, говорит гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. "По состоянию на середину октября мы фиксируем двукратный рост бронирований на курорты Красной Поляны", – рассказал он.Другие туроператоры также характеризуют интерес к главному горнолыжному курорту страны как "очень высокий". Продажи путевок в сентябре на Красную Поляну превзошли объемы этого же периода в 2019 году на 173 процента, а в октябре опережают показатели второго осеннего месяцы прошлого года на 73 процента, сообщает пресс-служба крупной туркомпании. Кешбэк при покупке путешествий внутри России только увеличит спрос.Участники рынка не исключают, что горнолыжные курорты повторят путь популярных черноморских, столкнувшихся с "экстразагрузкой". "Альтернативы Красной Поляне с таким же сервисом и качеством трасс в России нет. По этой причине там вполне возможен дефицит мест", – считает представитель крупного туроператора.Средняя продолжительность горнолыжных туров в предстоящем сезоне –четыре-пять ночей, в основном востребованы отели категории от трех до пяти звезд с хорошей инфраструктурой (бассейны, SPA, рестораны). Кроме новогодних каникул также бронируются заезды на период гендерных праздников.По данным участников туристического рынка, цены на размещение на российских горнолыжных курортах выросли в среднем на три-пять процентов. Этот тренд будет усиливаться, так как во многих локациях динамическое ценообразование — чем выше спрос, тем выше стоимость проживания.По оценке экспертов, заметного перераспределения аудитории между российскими горнолыжными курортами не случится.Красная Поляна останется направлением номер один. Там самая развитая инфраструктура и удобная авиаперевозка. "На региональные курорты чаще едут кататься из соседних областей и краев. Например, 90 процентов аудитории курорта "Архыз" – это жители ближайших территорий, которые приезжают на выходные", – считает Сергей Ромашкин.По мнению специалистов другого туроператора, большинство отдыхающих поедут в Сочи, на Домбай, Шерегеш и в Приэльбрусье. Региональные горнолыжные курорты смогут "оттянуть" на себя часть спроса, но только при резком подорожании билетов в Сочи и стоимости размещения в Красной Поляне.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html
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коронавирус covid-19, красная поляна, эльбрус, евросоюз, франция, германия, сочи, швейцария, болгария, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, домбай, андорра, италия

Туроператоры оценили спрос на российские горнолыжные курорты

11:14 21.10.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Туроператоры отмечают рост бронирований на горнолыжные курорты России, сообщает АТОР.
Из-за закрытия границ Евросоюза для россиян в зимнем сезоне будут недоступны склоны Франции, Австрии, Италии, Швейцарии, Андорры, Болгарии и Северной Европы. Поэтому участники рынка прогнозируют удвоение спроса на зимний отдых в предгорьях нашей страны.
Публика, которая привыкла к европейским стандартам катания, устремится в Сочи, говорит гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. "По состоянию на середину октября мы фиксируем двукратный рост бронирований на курорты Красной Поляны", – рассказал он.
Другие туроператоры также характеризуют интерес к главному горнолыжному курорту страны как "очень высокий". Продажи путевок в сентябре на Красную Поляну превзошли объемы этого же периода в 2019 году на 173 процента, а в октябре опережают показатели второго осеннего месяцы прошлого года на 73 процента, сообщает пресс-служба крупной туркомпании. Кешбэк при покупке путешествий внутри России только увеличит спрос.
Участники рынка не исключают, что горнолыжные курорты повторят путь популярных черноморских, столкнувшихся с "экстразагрузкой". "Альтернативы Красной Поляне с таким же сервисом и качеством трасс в России нет. По этой причине там вполне возможен дефицит мест", – считает представитель крупного туроператора.
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Средняя продолжительность горнолыжных туров в предстоящем сезоне –четыре-пять ночей, в основном востребованы отели категории от трех до пяти звезд с хорошей инфраструктурой (бассейны, SPA, рестораны). Кроме новогодних каникул также бронируются заезды на период гендерных праздников.
По данным участников туристического рынка, цены на размещение на российских горнолыжных курортах выросли в среднем на три-пять процентов. Этот тренд будет усиливаться, так как во многих локациях динамическое ценообразование — чем выше спрос, тем выше стоимость проживания.
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По оценке экспертов, заметного перераспределения аудитории между российскими горнолыжными курортами не случится.
Красная Поляна останется направлением номер один. Там самая развитая инфраструктура и удобная авиаперевозка. "На региональные курорты чаще едут кататься из соседних областей и краев. Например, 90 процентов аудитории курорта "Архыз" – это жители ближайших территорий, которые приезжают на выходные", – считает Сергей Ромашкин.
По мнению специалистов другого туроператора, большинство отдыхающих поедут в Сочи, на Домбай, Шерегеш и в Приэльбрусье. Региональные горнолыжные курорты смогут "оттянуть" на себя часть спроса, но только при резком подорожании билетов в Сочи и стоимости размещения в Красной Поляне.
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