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Краснодарский край
https://ria.ru/20201021/kuban-1580895772.html
На Кубани новые мусороперерабатывающие заводы заработают в 2023 году
Все муниципалитеты Краснодарского края поэтапно переходят на раздельный сбор мусора, система в дальнейшем позволит перерабатывать до 60% отходов, ожидается, что РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:48
2020-10-21T19:48
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
белореченский район
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости.</strong> Все муниципалитеты <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> поэтапно переходят на раздельный сбор мусора, система в дальнейшем позволит перерабатывать до 60% отходов, ожидается, что новые мусороперерабатывающие производства в крае заработают в 2023 году, сообщает администрация региона.Отмечается, что губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> поручил министерству ТЭК и ЖКХ региона держать этот вопрос на особом контроле. "Мы должны людям дать четкое понимание, куда этот раздельный мусор будет вывозиться, когда и на каких участках в крае появятся первые мусороперерабатывающие производства. Должен быть открытый диалог с жителями", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Как уточняют региональные власти, в течение 2023 года будут введены новые объекты. "По Белореченской и Сочинской зоне работа уже ведется. Кроме того, выделены бюджетные средства для разработки проектной документации по рекультивации свалок, в том числе в Динском, <a href="http://ria.ru/location_Belorechenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белореченском районе</a> и в Горячем Ключе", - привел данные вице-губернатор Александр Трембицкий.В ведомстве добавили, что региональные операторы, отвечающие за сбор, хранение и утилизацию ТКО, приступили к работе почти в половине муниципалитетов края. В ноябре планируется определить операторов по оставшимся 23 муниципальным образованиям региона.
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россия, вениамин кондратьев, белореченский район, краснодарский край, общество

На Кубани новые мусороперерабатывающие заводы заработают в 2023 году

19:48 21.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Все муниципалитеты Краснодарского края поэтапно переходят на раздельный сбор мусора, система в дальнейшем позволит перерабатывать до 60% отходов, ожидается, что новые мусороперерабатывающие производства в крае заработают в 2023 году, сообщает администрация региона.

"Все муниципалитеты поэтапно переходят на раздельный сбор мусора. Такая система в дальнейшем позволит перерабатывать до 60% отходов. В городах и районах начали устанавливать контейнеры для пластика. На сегодняшний день не все муниципалитеты подали заявку на софинансирование для покупки контейнеров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что губернатор края Вениамин Кондратьев поручил министерству ТЭК и ЖКХ региона держать этот вопрос на особом контроле. "Мы должны людям дать четкое понимание, куда этот раздельный мусор будет вывозиться, когда и на каких участках в крае появятся первые мусороперерабатывающие производства. Должен быть открытый диалог с жителями", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Как уточняют региональные власти, в течение 2023 года будут введены новые объекты. "По Белореченской и Сочинской зоне работа уже ведется. Кроме того, выделены бюджетные средства для разработки проектной документации по рекультивации свалок, в том числе в Динском, Белореченском районе и в Горячем Ключе", - привел данные вице-губернатор Александр Трембицкий.
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В ведомстве добавили, что региональные операторы, отвечающие за сбор, хранение и утилизацию ТКО, приступили к работе почти в половине муниципалитетов края. В ноябре планируется определить операторов по оставшимся 23 муниципальным образованиям региона.

"Сейчас важно вместе посмотреть на первые шаги региональных операторов, что получается в конкретных зонах. Внимательно прошу относиться к тарифам. По количеству жалоб на качество уборки и тарифы лидируют Краснодар и Ленинградский район. Ни одно обращение людей не должно оставаться без ответа. Если мы увидим, что операторы не выполняют условия соглашения, то работать с ними дальше не будем", – заявил губернатор.

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