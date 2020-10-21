https://ria.ru/20201021/kuban-1580895772.html

На Кубани новые мусороперерабатывающие заводы заработают в 2023 году

Все муниципалитеты Краснодарского края поэтапно переходят на раздельный сбор мусора, система в дальнейшем позволит перерабатывать до 60% отходов, ожидается, что РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T19:48

2020-10-21T19:48

2020-10-21T19:48

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

белореченский район

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости.</strong> Все муниципалитеты <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> поэтапно переходят на раздельный сбор мусора, система в дальнейшем позволит перерабатывать до 60% отходов, ожидается, что новые мусороперерабатывающие производства в крае заработают в 2023 году, сообщает администрация региона.Отмечается, что губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> поручил министерству ТЭК и ЖКХ региона держать этот вопрос на особом контроле. "Мы должны людям дать четкое понимание, куда этот раздельный мусор будет вывозиться, когда и на каких участках в крае появятся первые мусороперерабатывающие производства. Должен быть открытый диалог с жителями", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Как уточняют региональные власти, в течение 2023 года будут введены новые объекты. "По Белореченской и Сочинской зоне работа уже ведется. Кроме того, выделены бюджетные средства для разработки проектной документации по рекультивации свалок, в том числе в Динском, <a href="http://ria.ru/location_Belorechenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белореченском районе</a> и в Горячем Ключе", - привел данные вице-губернатор Александр Трембицкий.В ведомстве добавили, что региональные операторы, отвечающие за сбор, хранение и утилизацию ТКО, приступили к работе почти в половине муниципалитетов края. В ноябре планируется определить операторов по оставшимся 23 муниципальным образованиям региона.

https://ria.ru/20201021/kuban-1580847136.html

https://ria.ru/20201009/bank-1579049934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вениамин кондратьев, белореченский район, краснодарский край, общество