На Кубани новые мусороперерабатывающие заводы заработают в 2023 году
КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Все муниципалитеты Краснодарского края поэтапно переходят на раздельный сбор мусора, система в дальнейшем позволит перерабатывать до 60% отходов, ожидается, что новые мусороперерабатывающие производства в крае заработают в 2023 году, сообщает администрация региона.
"Все муниципалитеты поэтапно переходят на раздельный сбор мусора. Такая система в дальнейшем позволит перерабатывать до 60% отходов. В городах и районах начали устанавливать контейнеры для пластика. На сегодняшний день не все муниципалитеты подали заявку на софинансирование для покупки контейнеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что губернатор края Вениамин Кондратьев поручил министерству ТЭК и ЖКХ региона держать этот вопрос на особом контроле. "Мы должны людям дать четкое понимание, куда этот раздельный мусор будет вывозиться, когда и на каких участках в крае появятся первые мусороперерабатывающие производства. Должен быть открытый диалог с жителями", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Как уточняют региональные власти, в течение 2023 года будут введены новые объекты. "По Белореченской и Сочинской зоне работа уже ведется. Кроме того, выделены бюджетные средства для разработки проектной документации по рекультивации свалок, в том числе в Динском, Белореченском районе и в Горячем Ключе", - привел данные вице-губернатор Александр Трембицкий.
В ведомстве добавили, что региональные операторы, отвечающие за сбор, хранение и утилизацию ТКО, приступили к работе почти в половине муниципалитетов края. В ноябре планируется определить операторов по оставшимся 23 муниципальным образованиям региона.
"Сейчас важно вместе посмотреть на первые шаги региональных операторов, что получается в конкретных зонах. Внимательно прошу относиться к тарифам. По количеству жалоб на качество уборки и тарифы лидируют Краснодар и Ленинградский район. Ни одно обращение людей не должно оставаться без ответа. Если мы увидим, что операторы не выполняют условия соглашения, то работать с ними дальше не будем", – заявил губернатор.