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В России снизилось число преступлений, совершаемых несовершеннолетними
Количество преступлений, совершенных в России несовершеннолетними, снизилось за девять месяцев более чем на 7% по сравнению с прошлым годом, сообщила... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:05
2020-10-21T12:05
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дети
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Количество преступлений, совершенных в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> несовершеннолетними, снизилось за девять месяцев более чем на 7% по сравнению с прошлым годом, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>."Анализ социально-криминологических данных также свидетельствует о снижении на 7,4% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии", - сказала Волк.Кроме того, количество уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 1,9%, наркотического - на 13,6%.
https://ria.ru/20200323/1568889016.html
россия
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Новости
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дети, происшествия

В России снизилось число преступлений, совершаемых несовершеннолетними

12:05 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Количество преступлений, совершенных в России несовершеннолетними, снизилось за девять месяцев более чем на 7% по сравнению с прошлым годом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Анализ социально-криминологических данных также свидетельствует о снижении на 7,4% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии", - сказала Волк.
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Кроме того, количество уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 1,9%, наркотического - на 13,6%.
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДетиПроисшествия
 
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