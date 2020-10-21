https://ria.ru/20201021/kriminal-1580793454.html

В России снизилось число преступлений, совершаемых несовершеннолетними

Количество преступлений, совершенных в России несовершеннолетними, снизилось за девять месяцев более чем на 7% по сравнению с прошлым годом, сообщила... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:05

2020-10-21T12:05

2020-10-21T12:05

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дети

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Количество преступлений, совершенных в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> несовершеннолетними, снизилось за девять месяцев более чем на 7% по сравнению с прошлым годом, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>."Анализ социально-криминологических данных также свидетельствует о снижении на 7,4% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии", - сказала Волк.Кроме того, количество уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 1,9%, наркотического - на 13,6%.

https://ria.ru/20200323/1568889016.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дети, происшествия