https://ria.ru/20201021/kprf-1580872707.html

Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив

КПРФ утратила авторитет, став бесперспективной партией, которая в настоящее время проходит очевидный политический кризис лидерства, кризис идей и новизны,... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:45

2020-10-21T17:45

2020-10-21T17:54

россия

кпрф

геннадий зюганов

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580867992_0:0:3240:1824_1400x0_80_0_0_768b6e61aeee5c37e80e26f000a4bfe2.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> КПРФ утратила авторитет, став бесперспективной партией, которая в настоящее время проходит очевидный политический кризис лидерства, кризис идей и новизны, кризис технологической подачи. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который состоялся сегодня в формате видеоконференции.По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Олега Матвейчева, партия упустила хороший шанс, который у нее возник после пенсионной реформы. В частности, речь идет о том, что члены КПРФ не только не воспользовались падением рейтингов "Единой России" на фоне предложенных изменений, но и сами уступили "второе место" фракции ЛДПР. Кроме того, эксперт раскритиковал радикальную позицию партии."Они нашли выход – решили радикализироваться. Раз не берем количеством, мы будем брать качеством, мы будем экстремистские лозунги выдвигать, выступать против всех инициатив, поправок, законов, законопроектов. В итоге у них ничего не получилось – в минус ушли. И это понятно, потому что радикализм им не к лицу. Радикализм подходит молодым, юным, зубастым", – резюмировал Матвейчев.Говоря о том, что партии необходимо искать новизну в лидерах, идеях и технологиях, эксперты отметили, что ряд региональных деятелей КПРФ все-таки подают определенные надежды. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в свою очередь отметил, что новые люди есть, но вопрос в том, что они не находятся на федеральном уровне и их фамилии мало что кому скажут. Основной шквал критики со стороны участников круглого стола обрушился на лидера партии Геннадия Зюганова: по их мнению, он давно должен покинуть пост, уступив место более молодому, амбициозному и предприимчивому руководителю. Большинство экспертов пришли к выводу, что на грядущих выборах КПРФ получит всего лишь от 10 до 20 процентов голосов избирателей. Отдельные лица прогнозировали партии полный провал.

https://ria.ru/20201007/partii-1578689194.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кпрф, геннадий зюганов, политика