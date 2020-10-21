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Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив
КПРФ утратила авторитет, став бесперспективной партией, которая в настоящее время проходит очевидный политический кризис лидерства, кризис идей и новизны,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:45
2020-10-21T17:54
россия
кпрф
геннадий зюганов
политика
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> КПРФ утратила авторитет, став бесперспективной партией, которая в настоящее время проходит очевидный политический кризис лидерства, кризис идей и новизны, кризис технологической подачи. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который состоялся сегодня в формате видеоконференции.По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Олега Матвейчева, партия упустила хороший шанс, который у нее возник после пенсионной реформы. В частности, речь идет о том, что члены КПРФ не только не воспользовались падением рейтингов "Единой России" на фоне предложенных изменений, но и сами уступили "второе место" фракции ЛДПР. Кроме того, эксперт раскритиковал радикальную позицию партии."Они нашли выход – решили радикализироваться. Раз не берем количеством, мы будем брать качеством, мы будем экстремистские лозунги выдвигать, выступать против всех инициатив, поправок, законов, законопроектов. В итоге у них ничего не получилось – в минус ушли. И это понятно, потому что радикализм им не к лицу. Радикализм подходит молодым, юным, зубастым", – резюмировал Матвейчев.Говоря о том, что партии необходимо искать новизну в лидерах, идеях и технологиях, эксперты отметили, что ряд региональных деятелей КПРФ все-таки подают определенные надежды. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в свою очередь отметил, что новые люди есть, но вопрос в том, что они не находятся на федеральном уровне и их фамилии мало что кому скажут. Основной шквал критики со стороны участников круглого стола обрушился на лидера партии Геннадия Зюганова: по их мнению, он давно должен покинуть пост, уступив место более молодому, амбициозному и предприимчивому руководителю. Большинство экспертов пришли к выводу, что на грядущих выборах КПРФ получит всего лишь от 10 до 20 процентов голосов избирателей. Отдельные лица прогнозировали партии полный провал.
https://ria.ru/20201007/partii-1578689194.html
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россия, кпрф, геннадий зюганов, политика

Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив

17:45 21.10.2020 (обновлено: 17:54 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчастники митинга с флагами КПРФ
Участники митинга с флагами КПРФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. КПРФ утратила авторитет, став бесперспективной партией, которая в настоящее время проходит очевидный политический кризис лидерства, кризис идей и новизны, кризис технологической подачи. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который состоялся сегодня в формате видеоконференции.
По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Олега Матвейчева, партия упустила хороший шанс, который у нее возник после пенсионной реформы. В частности, речь идет о том, что члены КПРФ не только не воспользовались падением рейтингов "Единой России" на фоне предложенных изменений, но и сами уступили "второе место" фракции ЛДПР. Кроме того, эксперт раскритиковал радикальную позицию партии.
На пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Эксперты ЭИСИ обсудили перспективы политических партий в 2021 году
"Они нашли выход – решили радикализироваться. Раз не берем количеством, мы будем брать качеством, мы будем экстремистские лозунги выдвигать, выступать против всех инициатив, поправок, законов, законопроектов. В итоге у них ничего не получилось – в минус ушли. И это понятно, потому что радикализм им не к лицу. Радикализм подходит молодым, юным, зубастым", – резюмировал Матвейчев.
Говоря о том, что партии необходимо искать новизну в лидерах, идеях и технологиях, эксперты отметили, что ряд региональных деятелей КПРФ все-таки подают определенные надежды.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в свою очередь отметил, что новые люди есть, но вопрос в том, что они не находятся на федеральном уровне и их фамилии мало что кому скажут.

"Это яркие молодые ребята, комсомольцы, коммунисты, которые добились побед у себя в регионе, избрались там депутатами, занимаются активно местной локальной повесткой. Вопрос в том, что они находятся у себя в регионах, а должны активно включаться в федеральную партию", – сказал он.

Основной шквал критики со стороны участников круглого стола обрушился на лидера партии Геннадия Зюганова: по их мнению, он давно должен покинуть пост, уступив место более молодому, амбициозному и предприимчивому руководителю.
Большинство экспертов пришли к выводу, что на грядущих выборах КПРФ получит всего лишь от 10 до 20 процентов голосов избирателей. Отдельные лица прогнозировали партии полный провал.
 
РоссияКПРФГеннадий ЗюгановПолитика
 
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