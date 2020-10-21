НАТО подтвердила планы по созданию нового космического центра в Германии

"С каждым годом растет конкуренция в космосе, такие страны как Россия и Китай разрабатывают системы, которые могут "ослепить", вывести из строя или сбивать спутники. Космос необходим для нашей способности осуществлять навигацию, обеспечивать связь и узнавать о пусках ракет. Нам нужны надежные средства спутниковой связи. Я ожидаю, что завтра министры договорятся о создании нового космического центра НАТО при командовании объединенных ВВС НАТО в Рамшатйне в Германии", - сказал он.