НАТО подтвердила планы по созданию нового космического центра в Германии
12:12 21.10.2020 (обновлено: 12:59 21.10.2020)
© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил планы альянса по созданию космического центра на базе Рамштайн в Германии.
Министры обороны НАТО проведут совещание в режиме видеоконференции 22-23 октября. Председательствовать на виртуальной встрече министров будет генеральный секретарь НАТО Столтенберг.
"С каждым годом растет конкуренция в космосе, такие страны как Россия и Китай разрабатывают системы, которые могут "ослепить", вывести из строя или сбивать спутники. Космос необходим для нашей способности осуществлять навигацию, обеспечивать связь и узнавать о пусках ракет. Нам нужны надежные средства спутниковой связи. Я ожидаю, что завтра министры договорятся о создании нового космического центра НАТО при командовании объединенных ВВС НАТО в Рамшатйне в Германии", - сказал он.
Столтенберг пояснил, что это будет центр, который обеспечит поддержку НАТО видовой спутниковой информацией, позволит делиться информацией о потенциальных угрозах для спутников членов альянса. Он также подчеркнул, что "речь о милитаризации космоса не идет".