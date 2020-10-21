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НАТО подтвердила планы по созданию нового космического центра в Германии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил планы альянса по созданию космического центра на базе Рамштайн в Германии. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:12
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йенс столтенберг
нато
германия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> подтвердил планы альянса по созданию космического центра на базе Рамштайн в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Министры обороны НАТО проведут совещание в режиме видеоконференции 22-23 октября. Председательствовать на виртуальной встрече министров будет генеральный секретарь НАТО Столтенберг.Столтенберг пояснил, что это будет центр, который обеспечит поддержку НАТО видовой спутниковой информацией, позволит делиться информацией о потенциальных угрозах для спутников членов альянса. Он также подчеркнул, что "речь о милитаризации космоса не идет".
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йенс столтенберг, нато, германия, в мире

НАТО подтвердила планы по созданию нового космического центра в Германии

12:12 21.10.2020 (обновлено: 12:59 21.10.2020)
 
© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил планы альянса по созданию космического центра на базе Рамштайн в Германии.
Министры обороны НАТО проведут совещание в режиме видеоконференции 22-23 октября. Председательствовать на виртуальной встрече министров будет генеральный секретарь НАТО Столтенберг.
"С каждым годом растет конкуренция в космосе, такие страны как Россия и Китай разрабатывают системы, которые могут "ослепить", вывести из строя или сбивать спутники. Космос необходим для нашей способности осуществлять навигацию, обеспечивать связь и узнавать о пусках ракет. Нам нужны надежные средства спутниковой связи. Я ожидаю, что завтра министры договорятся о создании нового космического центра НАТО при командовании объединенных ВВС НАТО в Рамшатйне в Германии", - сказал он.
Столтенберг пояснил, что это будет центр, который обеспечит поддержку НАТО видовой спутниковой информацией, позволит делиться информацией о потенциальных угрозах для спутников членов альянса. Он также подчеркнул, что "речь о милитаризации космоса не идет".
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