https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580872994.html

Академик назвал условия для ухудшения ситуации с коронавирусом зимой

Если зима будет тёплой, то эпидемическая ситуация может ухудшиться, в морозы вирусы распространяются хуже, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:43

2020-10-21T17:43

2020-10-21T17:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Если зима будет тёплой, то эпидемическая ситуация может ухудшиться, в морозы вирусы распространяются хуже, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>."Если зима будет теплой и сырой, то эпидемиологическая ситуация может ухудшиться, а на фоне морозов, наоборот, вирусы распространяются хуже",- сказал Тотолян, которого цитирует пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Он уточнил, что пока нет необходимости ужесточения существующих ограничений."У нас прекрасное законодательство, только нужно его соблюдать. Если все требования и специалистов, и административных органов гражданами будут соблюдаться, то тогда у нас не только не будет роста, но можно будет добиться снижения", - подчеркнул Тотолян. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество