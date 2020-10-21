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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580872994.html
Академик назвал условия для ухудшения ситуации с коронавирусом зимой
Если зима будет тёплой, то эпидемическая ситуация может ухудшиться, в морозы вирусы распространяются хуже, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:43
2020-10-21T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Если зима будет тёплой, то эпидемическая ситуация может ухудшиться, в морозы вирусы распространяются хуже, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>."Если зима будет теплой и сырой, то эпидемиологическая ситуация может ухудшиться, а на фоне морозов, наоборот, вирусы распространяются хуже",- сказал Тотолян, которого цитирует пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Он уточнил, что пока нет необходимости ужесточения существующих ограничений."У нас прекрасное законодательство, только нужно его соблюдать. Если все требования и специалистов, и административных органов гражданами будут соблюдаться, то тогда у нас не только не будет роста, но можно будет добиться снижения", - подчеркнул Тотолян. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Академик назвал условия для ухудшения ситуации с коронавирусом зимой

17:43 21.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи возле временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудник скорой помощи возле временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Если зима будет тёплой, то эпидемическая ситуация может ухудшиться, в морозы вирусы распространяются хуже, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
"Если зима будет теплой и сырой, то эпидемиологическая ситуация может ухудшиться, а на фоне морозов, наоборот, вирусы распространяются хуже",- сказал Тотолян, которого цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Он уточнил, что пока нет необходимости ужесточения существующих ограничений.
"У нас прекрасное законодательство, только нужно его соблюдать. Если все требования и специалистов, и административных органов гражданами будут соблюдаться, то тогда у нас не только не будет роста, но можно будет добиться снижения", - подчеркнул Тотолян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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