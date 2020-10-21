https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580871370.html
Ученый рассказал, сколько продлится сложная ситуация с COVID-19 в России
Сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может наблюдаться в течение нескольких месяцев, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:39
2020-10-21T17:39
2020-10-21T17:39
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579619439_0:89:3052:1806_1400x0_80_0_0_93791a06b1a1eb6b41858a86587e1c41.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может наблюдаться в течение нескольких месяцев, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН <a href="https://ria.ru/person_areg-totolyan" target="_blank">Арег Тотолян</a>.Он пояснил, что вакцины появились, но после того, как они будут допущены до массового применения, потребуется определенное время, прежде чем будет виден определенный эффект.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579543672.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579619439_192:0:2923:2048_1400x0_80_0_0_44c3b9707545d08286385cb9d36ebe9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, общество