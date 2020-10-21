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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580871370.html
Ученый рассказал, сколько продлится сложная ситуация с COVID-19 в России
Сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может наблюдаться в течение нескольких месяцев, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:39
2020-10-21T17:39
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может наблюдаться в течение нескольких месяцев, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН <a href="https://ria.ru/person_areg-totolyan" target="_blank">Арег Тотолян</a>.Он пояснил, что вакцины появились, но после того, как они будут допущены до массового применения, потребуется определенное время, прежде чем будет виден определенный эффект.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, общество

Ученый рассказал, сколько продлится сложная ситуация с COVID-19 в России

17:39 21.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПассажиры общественного транспорта в Екатеринбурге
Пассажиры общественного транспорта в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может наблюдаться в течение нескольких месяцев, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

"Повышенная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, которая сейчас отмечается на территории России, может держаться еще несколько месяцев – в период эпидемического подъема респираторных заболеваний", - сказал Тотолян, которого цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Он пояснил, что вакцины появились, но после того, как они будут допущены до массового применения, потребуется определенное время, прежде чем будет виден определенный эффект.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
 
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