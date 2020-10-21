https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580871370.html

Ученый рассказал, сколько продлится сложная ситуация с COVID-19 в России

Сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может наблюдаться в течение нескольких месяцев, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:39

2020-10-21T17:39

2020-10-21T17:39

распространение нового коронавируса

арег тотолян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может наблюдаться в течение нескольких месяцев, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН <a href="https://ria.ru/person_areg-totolyan" target="_blank">Арег Тотолян</a>.Он пояснил, что вакцины появились, но после того, как они будут допущены до массового применения, потребуется определенное время, прежде чем будет виден определенный эффект.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579543672.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, общество